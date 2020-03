Johanna Dohnal hatte vor Kurzem ihren zehnten Todestag. Über die Kino-Leinwände flimmern gerade Ausschnitte aus dem Leben der Sozialdemokratin, deren Arbeit laut SPÖ-Niederösterreich-Vorsitzendem Franz Schnabl weitreichende Folgen für die Österreicher und vor allem Österreicherinnen hatte. "Ihr Name steht für Emanzipation und Gleichstellung", ist Schnabl überzeugt.

Gerade rund um den Internationalen Frauentag bleiben Johanna Dohnal und ihre Erfolge für Schnabl daher unvergessen: „Als Meilenstein gilt das Gleichbehandlungspaket, flächendeckender Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Möglichkeit für Männer in Karenz zu gehen, sind ebenfalls auf ihre Bemühungen zurückzuführen“, erinnert Schnabl. Diese große Geschichte der SPÖ wolle die Landespartei auch heute fortführen. Der Landespartei-Chef ist überzeugt: "Niederösterreich kann es besser!"

Es müsse vor allem über die Ursachen der Kluft zwischen Männer- und Frauengehältern gesprochen werden, über die niedrigen Löhne im Sozial-, Pflege- und Dienstleistungsbereich.

Mehr Plätze in Frauenhäusern

Gleichzeitig fordert die SPÖ mehr Plätze in Frauenhäusern. Aktuell gibt es 62 in sechs verschiedenen Einrichtungen. Die 2014 mit Ziel Gewalt an Frauen zu beenden in Kraft getretene Istanbul Konvention sieht zum Schutz der von Gewalt betroffenen Frauen pro 10.000 Einwohner einen Frauenhaus-Platz vor.

„In Niederösterreich haben wir um rund 20 Prozent weniger Frauenhaus-Plätze für schutzsuchende Frauen zu Verfügung. Im Vorjahr hat es mehr Frauenmorde in Niederösterreich gegeben als 2014 in ganz Österreich – in diesem Jahr bereits sechs in ganz Österreich“, meint SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt, die darauf hinweist, dass Frauen schon sehr viel sensibler auf die Gefahrenzeichen reagieren und früher Schutz in einem Frauenhaus suchen würden: „Wir erwarten uns, dass gemeinsam mit der ÖVP auch in Niederösterreich die Konvention umgesetzt wird. Die Frauenhäuser platzen aus allen Nähten. Wir wollen dafür sorgen, dass alle gefährdeten Frauen Schutz finden.“

Höherer Lohn in Branchen, in denen vor allem Frauen arbeiten

Gerade in Branchen, in denen viele Frauen arbeiten, seien die Löhne aus Sicht der SPÖ zu niedrig. "Die Arbeit von Frauen muss in Zukunft mehr wert sein“, sagt Schmidt. Sie weist darauf hin, dass die SPÖ-Frauen das Thema Arbeit dieses Jahr in den Mittelpunkt stellen und am Frauentag mit einer großen Dialog-Tour in ganz Österreich starten. Bei Straßenaktionen und Veranstaltungen werden die wichtigsten frauenpolitischen Herausforderungen für die Zukunft erfragt. Die Ergebnisse werden Mitte Mai präsentiert.

30-Stunden-Woche für bessere Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf

Die Arbeitszeiten machen es laut der SPÖ schwer, Betreuungspflichten und Job unter einen Hut zu bekommen. Die SPÖ-Frauen wollen sich deshalb für eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche einsetzen. "Mit einer kürzeren Vollzeitarbeit wäre ein Ganztagsjob für viele Frauen möglich. Und damit ein besseres Gehalt und eine höhere Pension“, erklärt Schmidt: „Noch immer verdienen Frauen rund 20 Prozent weniger und bekommen etwa halb so viel Pension wie Männer. Seit August 2019 werden Karenzzeiten gesetzlich bei Lohnvorrückungen angerechnet. Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Lohnschere dadurch um drei Prozent verringern wird. Jetzt muss es rasch weitergehen.“ Österreichweit betragen die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen 19,7 Prozent, in Niederösterreich 20,3 Prozent.

„Rechnet man Faktoren wie Berufswahl, Führungspositionen, Qualifikation, Arbeitsumfang, Ausbildung oder Berufserfahrung heraus, bleiben immer noch etwa sechs Prozent. Manche finden das eine Kleinigkeit. Das ist es aber nicht. Es ist eine Unverschämtheit - und zwar nicht nur wegen der übrig gebliebenen sechs Prozent, sondern auch wegen der Rechenakrobatik an sich“, sagt Schmidt.

Die nämlich basiere auf der Unterstellung, die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt sei selbst gewähltes Schicksal. Das stimme aber höchstens teilweise. "Denn Teilzeit, längere Babypausen und die geringe Repräsentanz von Frauen in den Führungsetagen haben viel zu tun mit der bestehenden Unternehmenskultur, den Spielregeln auf dem Arbeitsmarkt, dem gesellschaftlichen Umfeld und letztlich auch der Steuer- und Sozialpolitik.“

Damit Arbeit und Familie leichter vereinbar werden, fordert die SPÖ außerdem den Ausbau der verschränkten Ganztagsschule.

Gratis-Verhütungsmittel und Senkung der Steuer auf Tampons

SJ-Niederösterreich-Vorsitzende Melanie Zvonik bringt neben der Entlohnung und der Arbeitszeitverkürzung noch ein anderes Thema ins Spiel: "Es ist gut, dass wir über eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Hygieneprodukte reden, allerdings ist das viel zu wenig. In Schottland, zum Beispiel, sind diese in Zukunft für jede Frau gratis erhältlich. Auch Verhütungsmittel sollten gratis zur Verfügung gestellt werden", meint sie.

Für die SJ-Niederösterreich-Vorsitzende ist klar: "Es gibt noch sehr viel zu tun, wir können uns nicht auf den Errungenschaften unserer Vorkämpferinnen ausruhen. Wir fordern eine gerechte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der Frauen nicht doppelt so viel arbeiten müssen und nur halb so viel bekommen und obendrein nicht über ihre eigenen Körper entscheiden dürfen."