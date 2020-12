Wie das Freitesten für den Besuch von Geschäften oder Lokalen ab 18. Jänner im Detail aussehen und funktionieren soll, ist noch nicht klar. Das notwendige Verordnung der Bundesregierung fehlt dazu noch.

Aus dem Landwirtschafts- und Tourismus-Ministerium heißt es aber schon jetzt: "Es wurde bereits klargestellt, dass die Kontrolle auf negative Coronatests nicht Aufgabe der Gastronomen sein wird."

Während es beispielsweise bei Veranstaltungen oder in der Hotellerie kein Problem sein sollte, den negativen Coronatest beim Einchecken vorzuweisen, stellt sich die Situation in der Gastronomie gänzlich anders dar. Die Aufgabe der Kontrollen obliegt in Lokalen den zuständigen Gesundheits- und Bezirksbehörden, heißt es aus dem Ministerium von Elisabeth Köstinger. Sollten die Behörden Unterstützung brauchen, könnten sie die Polizei darum ersuchen, Stichproben durchzuführen. Diese Verantwortung den Wirten zu übertragen, "wäre absurd", heißt es in einer Aussendung.

Appelliert wird aber auch an die Eigenverantwortung aller, nur mit negativem Test ab 18. Jänner Gasthäuser oder Cafés aufzusuchen.