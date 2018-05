Bei den Bestrebungen für ein strengeres Asyl- und Fremdenrecht sind die Bundesregierung und insbesondere Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Das Bundesverwaltungsgericht mit Präsident Harald Perl an der Spitze macht darauf aufmerksam, dass der Stau an Verfahren länger – und damit teurer – wird.

Mit dem vorgesehenen Personal sei diese Neuregelung nicht zu bewältigen. Diese eindringliche Warnung findet sich in der Stellungnahme des Bundesverwaltungsgerichts, die der NÖN vorliegt, zu Kickls ohnehin heftig umstrittenem Gesetzesentwurf.

Teurer für Steuerzahler, längeres Warten für Betroffene

Von Kritikern wie Amnesty international sind bisher besonders Maßnahmen zur Verschärfung für Flüchtlinge ins Visier genommen worden, unter anderem etwa die Abnahme von Geld oder das Auswerten der Handys von Asylwerbern. Das Bundesverwaltungsgericht rückt eine andere Facette in seiner Stellungnahme zum neuen Fremdenrechtspaket in den Mittelpunkt.

Demnach werden sich mit dessen Umsetzung alle Erklärungen, die Asylverfahren zu beschleunigen und schneller abzuwickeln, in Luft auflösen. Denn es sei „mit einem beträchtlichen Anstieg der Beschwerdeverfahren zu rechnen“, prognostiziert das Bundesverwaltungsgericht. Das werde einem „effektiven Abbau von Verfahren entgegenwirken“, wird im Amtsdeutsch festgestellt. Bedeutet übersetzt: der Rückstau an Verfahren wird größer, Betroffene müssen länger auf eine Entscheidung warten, für die Steuerzahler führt das zu Mehrkosten.

Ein deutlicher Kostenanstieg droht aufgrund des neuen Fremdenrechtspaket noch aus einem zweiten Grund. Das Innenministerium selbst rechnet im Vorblatt zum Gesetzesentwurf mit einem Zuwachs von 5000 bis 15.000 Fällen am Bundesverwaltungsgericht.

Dieses hakt bei dem Punkt ein. Das heiße, dass der Personalstand am Gericht jedenfalls – entgegen dem geltenden Bundesfinanzrahmen – erhöht werden müsse, wird in der Stellungannahme an Minister Kickl hervorgehoben. Das wird vor allem auch Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) stutzig machen.

Heuer werden 40.000 neue Verfahren erwartet

Derzeit gibt es laut Bundesverwaltungsgericht noch 38.000 offene Verfahren. Dazu sollen heuer weitere 40.000 bis 42.000 neue Verfahren kommen. Dem stünde der Abschluss von 29.000 Verfahren im Vorjahr gegenüber. Damit würden schon jetzt die anhängigen Asylverfahren die Abschlüsse deutlich übersteigen, rechnet das Bundesverwaltungsgericht vor. Außerdem sei, was die Kosten betrifft, pro 1000 Beschwerdeverfahren mit zusätzlichen Ausgaben von 454.000 Euro zu rechnen.