Die jungen Talente traten in den klassischen Sprachen Latein und Griechisch, sowie in den Kategorien Französisch, Russisch, Spanisch, Englisch und Tschechisch an. „Wir sind beeindruckt, wie viel die jungen Sprachtalente können“, zeigen sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras begeistert. „Der Fremdsprachenwettbewerb ist eine nicht wegzudenkende Tradition im Schuljahreskalender geworden.“

Die Teilnehmer kamen aus den Berufsschulen, berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und aus den allgemein bildenden höheren Schulen. Die Vielfalt des Wettbewerbes zeigte sich an den Kategorien: So bildeten die „Switch-Bewerbe“ eine besondere Herausforderung, hier mussten die Jugendlichen ihre Sprachkompetenz in zwei verschiedenen Fremdsprachen unter Beweis stellen können.

Darüber hinaus wurde auch der von Paul Twaroch vor einigen Jahren ins Leben gerufene Bertha-von-Suttner-Preis für den Tschechisch-Wettbewerb bereits zum vierten Mal vergeben. Die Teilnehmenden am Bewerb „Deutsch als Zweitsprache“ besuchten nach ihrem Bewerb das Landhaus, den Klangturm und das Landesmuseum. Begleitet wurden sie von einer Oberstufenklasse des Mary-Ward-Gymnasiums St. Pölten.