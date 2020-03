Kurz vor dem Internationalen Frauentag am Sonntag verkündet Frauen-Ministerin Susanne Raab eine Erhöhung des Frauen-Budgets um 20 Prozent. Im Jahr 2020 werden damit zwei Millionen Euro mehr, also insgesamt zwölf Millionen Euro, aus dem Frauen-Budget zur Verfügung stehen. Zusätzlich sollen außerdem zwei Millionen Euro mehr für den Schutz vor Gewalt über den Österreichischen Integrationsfonds bereitgestellt werden.

Die niederösterreichische Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freut sich über diese Offensive: „Im Kampf gegen Gewalt an Frauen braucht es weitere finanzielle Unterstützung für entsprechende Einrichtungen und Projekte. Die Erhöhung des Frauen-Budgets ist ein guter Schritt nach vorne und bedeutet für uns in Niederösterreich mehr Unterstützung für die gemeinsame Umsetzung zahlreicher Projekte.“

Das Land lege in der Frauenpolitik einen besonderen Schwerpunkt auf Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen. Dazu werde bereits viel getan: "Wir haben mit unserem Runden Tisch, der Erhöhung der Sicherheitsstandards in den Frauenhäusern und der Ausdehnung der Verträge der Frauen-Beratungsstellen bereits einige Maßnahmen gesetzt“, so Teschl-Hofmeister.

Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wird nun außerdem mit neuen regionalen Vernetzungsplattformen und mit einer neuen Interventionskette „Häusliche Gewalt“ begonnen. Erst vor kurzem konnten zudem den Frauenberatungsstellen mit neuen 3-Jahresverträgen erweiterte Planungs- und Fördersicherheit gewährt werden, erzählt Teschl-Hofmeister.

"Ein entsprechender Anteil für Niederösterreich wäre wichtig"

Dass zusätzliches Geld wichtig für das Land ist, betont auch SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. In welcher Form Niederösterreich von den zusätzlichen Fördermitteln profitiere, sei aber noch ungewiss. "Ein entsprechender Anteil für unser Bundesland wäre wichtig. Damit könnten zusätzliche Plätze in den Frauenhäusern errichtet werden, um dem Ziel der Istanbul-Konvention näherzukommen", sagt Königsberger-Ludwig. Darüber hinaus seien Opferschutz, Prävention und Täterarbeit aktuell Bereiche, in die wir unbedingt investieren müssen.