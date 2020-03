Eine Delegationsreise führte Vertreter der JVP NÖ in die Tschechische Republik, um gemeinsam mit der christdemokratischen Jugendorganisation Mladí lidovci ein Freundschaftsabkommen zu unterzeichnen.

Getroffen haben sich die beiden Delegationen zunächst in der Grenzstadt Hardegg und im tschechischen Čičov, wo heute noch ein Teil des ehemaligen Eisernen Vorhanges mahnt, um mehr über die gemeinsame Geschichte zu erfahren. Nachdem das Freundschaftsabkommen in Brünn geschlossen worden war, führte ein gemeinsamer Besuch in die Österreichische Botschaft nach Prag, wo Botschafter Alexander Grubmayr einen Einblick in die diplomatischen Beziehungen Österreichs und Tschechiens gab und abschließend zum Gala-Dinner lud.

„Durch die Unterzeichnung des Freundschaftsabkommens verpflichten wir uns, unsere Partnerschaft mit der Mladí lidovci zu intensivieren, überregional, über unsere Grenzen hinweg in wichtigen Politikfeldern zu kooperieren und gemeinsam zur weiteren friedlichen und demokratischen Entwicklung der Europäischen Union beizutragen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Freunden der Mladí lidovci“, sagte JVP-NÖ-Obmann Bernhard Heinreichsberger.

"Die Europäische Union verbindet"

Froh über die neue, intensivierte Zusammenarbeit ist auch Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer: „JVP NÖ und Mladí lidovci zeigen eindrucksvoll, dass die Europäische Union verbindet. An der Grenze zwischen Hardegg und Čičov endete oder begann noch vor etwa 30 Jahren die freie Welt, je nachdem, auf welcher Seite des Eisernen Vorhanges man stand. Viele von uns sind sich der ehemaligen Grenzen nicht mehr bewusst oder sind schlicht zu jung. Daher ist es umso wichtiger, uns dagegen zu bekennen und einzusetzen. Auch gilt es die Chancen, die sich gerade in den Grenzregionen für Arbeitnehmer, Unternehmer und Studierende ergeben, zu ergreifen."