„Großartige Leistungen“ im Ehrenamt wurden ausgezeichnet

Egal ob Rotes Kreuz, Feuerwehr, Bergrettung oder Nachbarschaftshilfe - in Niederösterreich engagieren sich tausende Menschen in ihrer Freizeit ehrenamtlich für die Allgemeinheit. Am Samstagabend wurden einige von ihnen, im Auditorium im Grafenegg, mit dem „Henri-Freiwilligenpreis“ ausgezeichnet. Der „Henri“ ist ein gemeinsames Projekt vom Roten Kreuz Niederösterreich, dem Club Niederösterreich und Partnerorganisationen. Seit 2016 wird der Preis im zweijährigen Rhythmus in den Kategorien Unternehmen, Einzelperson, Gemeinden und Gruppen/Initiativen vergeben.

„Niederösterreich ist ein Land, in dem Freiwilligkeit gelebt wird und einen hohen Stellenwert besitzt“, erklärte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes, der auch betonte: „Mit diesem Preis holen wir humanitäres Engagement in unterschiedlichster Form und Ausprägung vor den Vorhang, um diese großartigen Leistungen auszuzeichnen“. Insgesamt wurden 149 Projekte für den „Henri“ eingereicht und von einer Jury bewertet.

„Die heutige Veranstaltung unterstreicht die Wichtigkeit und die Bedeutung des Ehrenamtes bei uns in Niederösterreich“, betonte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit Claudio Sunk, dem Moderator der Veranstaltung. Der Freiwilligenpreis verfolgt das Ziel, das Bewusstsein für die Relevanz freiwilliger und ehrenamtlicher Leistungen zu schärfen und Bemühungen in diesem Rahmen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Über den Gewinn des „Henri“ durften sich schließlich Bruno Hoffmann, die Gemeinde Senftenberg (Bezirk Krems-Land), das Unternehmen Kastner, das seine Zentrale in Zwettl hat, und das Kriseninterventionsteam aus Gmünd freuen. Sie bekamen eine Trophäe sowie eine Urkunde.