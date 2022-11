FFF bereitete "Climate Emergency"-Empfang vor Landtagssitzung

Werbung

Vor der Landtagssitzung am Donnerstag in St. Pölten empfingen Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future die Landtagsabgeordneten mit Forderungen für die Wahl und die Zeit danach.

So wollen sie ein klares Bekenntnis zur Klimaneutralität bis 2040, zum 1,5 Grad-Ziel sowie ein Verbot von Fracking. “Wenn unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Niederösterreich vor Fracking schützen will, dann kann sie das mit der derzeitigen ÖVP-Mehrheit im Landtag jederzeit machen - sie hat es in der Hand” meint Max Nutz von FFF Krems.

Marlies Mühlbauer von Fridays For Future Tulln ergänzt: “In Zeiten von Klima- und Energiekrise ist es unverantwortlich, uns an neue fossile Infrastruktur zu binden. Außerdem würde alleine eine erste Probebohrung für Fracking 120 Millionen Euro kosten, während die Investitionssumme für ein Windrad bei lediglich 7 Millionen Euro liegt."

Landtagswahl als "Klimawahl"

Die kommende Landesregierung müsse das Ruder noch rumreißen, weswegen für die Aktivismusgruppe die Landtagswahl eine "Klimawahl" werden muss. Seit 1990 habe NÖ seine Emissionen um 4 Prozent reduziert: Doch so viel muss die neue Landesregierung jedes Jahr schaffen, sollen die jetzigen Klimaziele erreicht werden, warnt Fridays for Future.

“Mit unserer heutigen Aktion fordern wir alle Parteien auf, ein wirksames Klimaschutzkonzept in ihre Wahlprogramme festzuschreiben und dieses auch nach der Wahl umzusetzen“, appelliert Flora Peham von Fridays For Future St. Pölten.