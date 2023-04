Albert Maca wird Präsidialleiter der Bildungsdirektion NÖ

Werbung

Die Führungsetage der Bildungsdirektion Niederösterreich ist nun mit dem neuen Präsidialleiter Albert Maca wieder vollständig. Nachdem Karl Fritthum letztes Jahr im November das Amt des Bildungsdirektors übernommen hatte, wurde nun Albert Maca zum neuen Präsidialleiter ernannt. Zuvor war er als Jurist im ÖVP-Landtagsklub tätig. „Albert Maca wird in seiner Funktion als Präsidialleiter mit rechtlichen, budgetären und organisatorischen Aufgaben übernehmen. Ich bin überzeugt, dass wir eine kompetente Persönlichkeit für das Bildungswesen in Niederösterreich für uns gewinnen konnten. Ich wünsche ihm viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Bildungsdirektor Karl Fritthum, der ebenfalls gelernter Jurist ist, übernimmt nun mit der Leiterin des Pädagogischen Dienstes, Brigitte Schuckert, die Verantwortung über rund 1.200 Schulen, 23.000 Pädagoginnen und Pädagogen und über knapp 200.000 Schülerinnen und Schüler. „Ich bin davon überzeugt, dass die Bildung in Niederösterreich mit den drei Persönlichkeiten an der Spitze in besten Händen ist“, betont Teschl-Hofmeister.