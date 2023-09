„Mit Alexander Mühr haben wir einen echten Profi in Sachen Strategie, Kampagnenmanagement und Organisationsaufbau gewinnen können. Ich freue mich, dass er gemeinsam mit mir das weitere Wachstum von NEOS in Niederösterreich vorantreiben und dafür sorgen wird, dass unsere Landespartei in allen Bezirken weiter wurzelt und wächst“, heißt es von NEOS-Landesparteivorsitzender Indra Collini, die sich bei Hubijar für seine Arbeit bedank. Benjamin Hubijar habe entscheidende Schritte für den Wachstumskurs gesetzt. „Durch seine herausragende Arbeit haben wir eine erfolgreiche Landtagswahl hinter uns bringen und viele neue Gemeindeteams gewinnen können“, heißt es von Collini in einer Aussendung.



Mühr, der viel Erfahrung als Geschäftsführer in Werbe- und Kommunikationsagenturen mitbringt, freut sich auf seine neue Aufgabe. „Meine Mission ist es, NEOS mit meiner vollen Tatkraft dabei zu unterstützten, die ambitionierten Ziele zu erreichen und den Wachstumskurs im Land konsequent fortzusetzen“, sagt der 51-Jährige. Abseits des Berufs ist der ausgebildete Projektmanager gerne im Grünen unterwegs. Mühr ist diplomierter Wanderführer sowie Outdoor- & Survival-Trainer.