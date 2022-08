Mikl-Leitner liebäugelt mit NÖ-Steuerhoheit

Werbung

Mit ihrer Parteiklausur am 30. April lancierte die Volkspartei NÖ ihr neues Narrativ: „Die Niederösterreich Partei“. Das war auch der Startschuss für die Entwicklung eines neuen Parteiprogramms, das mit Blick auf die Landtagswahlen frühestens am 29. Jänner 2023 auch als Wahlkampf- und fünfjähriges Legislaturprogramm fungieren soll.

Nach einer breiten Funktionärsbefragung, NÖ-Bezirkstour der Landeshauptfrau und einer Bürgerbeteiligungs-Aktion, „Ideenreich NÖ“, markierte die zweitägige Klausur „Campus NÖ“ an der FH St. Pölten den nächsten Schritt zum neuen Parteiprogramm, das „uns als Handlauf für den Weg nach vorne dient“, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner es formuliert.

Themen wie Mobilität, Familie, Klima, Arbeit und Zukunft wurden mit Experten und Spitzenfunktionären gewälzt. Ziel dabei sei es, Ideen und Vorschläge zu sammeln, um „NÖ noch besser, resilienter und zukunftsfähiger aufstellen zu können“. Dabei gebe es in dem Prozess keine „Ideologien, Denkgebote oder Verbote“, sagt Landeschef Bernhard Ebner.

In dem Sinne könne sich Mikl-Leitner, auch inspiriert vom Tiroler Ökonomen Christian Keuschnigg an der Uni St. Gallen in seinem Impuls, analog zu den Schweizer Kantonen eine Steuerhoheit Niederösterreichs durchaus vorstellen. „Das würde uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.“