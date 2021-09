Schultüten sind schon befüllt, die Aufregung ist groß: Für 18.334 Kinder geht es in Niederösterreich erstmals in die Schule. Insgesamt sitzen ab Montag 182.400 Schülerinnen und Schüler wieder in den Klassenzimmern.

Oberste Prämisse ist es, den Präsenzunterricht im mittlerweile bereits dritten Corona-Schuljahr durchgehend aufrecht zu erhalten, betonten die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Bildungsdirektor Johann Heuras. Dafür sollen, wie berichtet, Maßnahmen sorgen, die sich an der Corona-Lage in der Region orientieren. Im Wesentlichen setzt man dabei auf Testen und Masken, vereinzelt auf Luftfilteranlagen. Die einzig "wirklich effektive Waffe gegen die Pandemie" ist laut Heuras die Impfung. Auch die Landesrätinnen appellierten an alle, sich impfen zu lassen, um das Schuljahr "so normal wie möglich" verlaufen lassen zu können.

Impfpflicht hat dazu geführt, dass Lehrer sich in anderen Ländern beworben haben

Ein neuer Abschnitt beginnt am Montag auch für über 600 Lehrer. Sie beginnen heuer neu in einer NÖ-Schule. Laut Heuras war es möglich, alle Stellen zu besetzen. In einzelnen Fächern gebe es aber sehr wohl Probleme. So herrsche etwa in Chemie, Physik oder Technischem Werken Lehrermangel. Gleichzeitig beginnen 40 Prozent der neuen Lehrer in Teilzeit, da sie berufsbegleitend noch ihr Master-Studium absolvieren müssen. Für die Neuzugänge gilt in Niederösterreich eine Corona-Impfpflicht. Laut Heuras habe das dazu geführt, dass sich einige Menschen, die der Impfung kritisch gegenüberstehen, "von Haus in anderen Bundesländern beworben haben". Keine Verpflichtung, sich impfen zu lassen, gibt es weiterhin für schon bestehende Lehrer. Allerdings müssen sie, laut Landesrätin Teschl-Hofmeister, täglich ein negatives Testzertifikat vorweisen. Konkrete Zahlen darüber, wie viele Lehrer geimpft sind, gibt es nicht. Heuras geht von 85 Prozent Durchimpfungsrate unter den Pädagoginnen und Pädagogen aus.

Sorgen bereiten den politischen Verantwortlichen die gestiegenen Abmeldungen vom schulischen Unterricht. 1.400 Schüler sollen heuer, wie berichtet, zuhause unterrichtet werden. In den Vorjahren waren es 600 bis 700. Der Bildungsdirektor hält hier ein beratendes Gespräch mit den Eltern für notwendig, zumal es keine Unterstützung durch Lernmaterial oder -inhalte gibt.