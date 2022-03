Alfred Riedl bleibt Gemeindebund-Präsident

Werbung

In einer Sitzung des Bundesvorstands der Interessensvertretung der Mehrzahl der Gemeinden und Städte wurde er am Mittwoch für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Der Bürgermeister von Grafenwörth (Bezirk Tulln) steht seit 2017 an der Spitze des Gemeindebunds.

Neue Vizepräsidentinnen sind die Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes und Bürgermeisterin von Dornbirn, Andrea Kaufmann, und die Bürgermeisterin von Steinbach am Ziehberg (OÖ), Bettina Lancaster, neuer Vizepräsident der Präsident des steiermärkischen Gemeindebundes, Erwin Dirnberger. In seinem Amt als Vize bestätigt wurde der Präsident des NÖ-Gemeindevertreterverbandes Rupert Dworak, hieß es in einer Aussendung.