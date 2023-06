Unkomplizierte Medikamentenabholung soll bleiben

Zusammen mit Bundesminister Johannes Rauch von den Grünen fand heute die Sozialreferentinnen- und Sozialreferenten-Konferenz der Bundesländer im Burgenland statt. Im Mittelpunkt der Beratungen stand aus niederösterreichischer Sicht die notwendige Anpassung der Medikamentenlogistik für Wohn- und Pflegeheime, mobile Pflegedienste und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Außerdem soll die erleichterte Medikamentenabholung, also ohne Stecken der E-Card, bleiben. Gemeinsam mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer wurde diese Thematik aus Niederösterreich eingebracht und eine entsprechende Aufforderung an den Bundesminister einstimmig beschlossen.

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte, dass es sich dabei um ein zentrales Anliegen aller Beschäftigten im Pflege- und Betreuungsbereich handle: „Wer nicht nur über, sondern mit den zahlreichen Beschäftigten im Pflege- und Betreuungsbereich spricht, der weiß, dass die aktuelle, aber mit Ende Juni 2023 auslaufende Regelung zur Abholung von Medikationen für betreute Personen eine unkomplizierte und in der Praxis bewährte Regelung darstellt.“

Sie betont außerdem, dass das Pflege- und Betreuungspersonal durch die gewünschte Anpassung in der Medikamentenlogistik eine wesentliche Erleichterung im täglichen Arbeitsablauf habe. Es sei außerdem klar, dass diese Regelung nicht auslaufen dürfe, sondern es langfristige Lösungen vom Bund für diese bewährte Art der Medikamentenlogistik brauche.

Identitätsfeststellung ohne E-Card-Stecken soll bleiben

Mit der Novelle zum Gesundheitstelematikgesetz wurde die Möglichkeit für Apotheken verlängert, die Identität der betreuten Personen anhand des Namens und der Sozialversicherungsnummer, also ohne Stecken der E-Card, festzustellen. Diese Ausnahmebestimmung ist jedoch nur bis 30. Juni 2023 befristet. Niederösterreich fordert daher, dass diese Regelung weiterhin bestehen bleibt.

Teschl-Hofmeister betont, dass die aktuell gültige Regelung zusätzliche Wegzeiten spare und administrative Mehrarbeiten für das ohnehin äußerst geforderte Personal in den Pflege- und Betreuungsberufen minimiere. „Es freut mich außerordentlich, dass wir dazu einen länderübergreifenden Beschluss fassen konnten. Wir wissen aus zahlreichen Gesprächen mit dem Personal, den Trägern, aber auch den Gewerkschaftsvertretungen, dass wir damit einem dringenden Wunsch aller Beteiligten, sowohl im stationären als auch im mobilen Bereich der Pflege und Betreuung sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, nachkommen“, so Teschl-Hofmeister.