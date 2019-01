„Wir haben den Förderdschungel durchforstet und effizient und klar gestaltet“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Nach der Evaluierung wird nun kommenden Dienstag ein entsprechender Vorschlag in der Landesregierungssitzung eingebracht werden.

NLK/Pfeiffer

Konkret gibt es künftig soll es drei Bereiche geben - Top-Stipendien, Stipendien die Karl Landsteiner-Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und Sozialstipendien, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an. "Wir rechnen damit, dass wir bis zu drei Millionen Euro pro Jahr für Stipendien investieren werden", sagte Mikl-Leitner. So sollen auch Doppelantragsstellungen vermieden werden. Auch eine Online-Plattform wird es dafür geben.

Bei den Top-Stipendien soll es künftig vier Bereiche geben: Zur Unterstützung von Studien- oder Forschungsaufenthalten im Ausland, für Frauen, die sich für ein technisches Studium interessieren, für themenspezifische Abschlussarbeiten und Leistungsstipendien.

NLK/Pfeiffer

In Zusammenarbeit mit der Karl Landsteiner-Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KLPU) in Krems wird das Stipendienangebot ab Herbst ausgebaut. „Wir setzen damit ganz gezielt ein Zeichen, wenn es um den stetig steigenden Bedarf im medizinischen Bereich geht", sagte Mikl-Leitner.

Für sozial bedürftige KLPU-Studierende soll das Land künftig 80 statt bisher 50 Prozent der Studiengebühren (das sind 7.500 Euro pro Semester) übernehmen. Die Einkommensgrenze zur Berechnung wurde erhöht. Bei besonderen Studienerfolgen sind Leistungsstipendien in Höhe von 20 Prozent der Studiengebühren möglich. Weiters gibt es eine "Niederösterreich-Prämie" für Mediziner: Arbeitet ein Absolvent, der bereits ein Stipendium der KLPU bezogen hat, in Niederösterreich als niedergelassener Arzt oder in einem Landesklinikum, können zusätzlich bis zu 20 Prozent der Studiengebühren rückerstattet werden. Das gilt für sechs Jahre. So lange ist die Mindeststudiendauer bei den Medizinstudenten

Die Sozialstipendien sind einkommensabhängig und werden einmal pro Jahr für Kleinausgaben, beispielsweise zum Kauf von Lernmaterial, angeboten. Für Härtefälle werden in Zukunft im Einzelfall mögliche Sonderstipendien geprüft und vergeben.

Neben der finanziellen Unterstützung für Studierende verwies die Landeshauptfrau auf die Lehrlings- sowie die Bildungsförderung, mit der etwa Zusatzqualifikationen erworben werden können. Für Lehrlinge sei ab dem zweiten Jahr zum Beispiel ein Auslandspraktikum für vier Wochen möglich.