Es ist mehr als nur 5 nach 12, ist SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar überzeugt.

Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren. Die Hitzeperioden werden immer länger. Der Mensch aber bedroht den Planeten immer noch. Jedes Jahr entstehen in Österreich 900.000 Tonnen Plastikmüll. Ein Drittel davon sind Verpackungen.

Nicht nur darüber zu diskutieren, sondern auch eine Veränderung will die SPÖ Niederösterreich. Was dabei genau gefordert wird?

„Wir fordern ein Pfandsystem bei PET-Flaschen“, so Kocevar. Nach deutschem Vorbild. Das wäre ein erster Schritt, um die Rücklaufquote zu erhöhen und den Griff zur Glasflasche zu forcieren.

Gefordert wird auch das 365-Euro-Jahresticket für öffentliche Verkehrsmittel und damit verbunden der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Zu den 140-km/h-Strecken meint Kocevar, dass man sich dadurch bei langen Fahrten nur zwei bis drei Minuten ersparen könnte, aber die Umweltbelastung durch mehr CO2-Ausstoß und mehr Feinstaubbelastung wesentlich höher wäre. „Das ist das falsche Signal.“

Auf die Bedeutung von öffentlichen Verkehr macht auch Fabian Schweiger, Landesgeschäftsführer der AKS NÖ, aufmerksam: „Es kann nicht sein, dass ich ein Auto brauche, um in die Schule zu fahren, weil es keinen Bus und keinen Zug gibt“, so Schweiger, der im Waldviertel wohnt. Kocevar setzt sich außerdem für eine Bewusstseinsbildung in Sachen Wegwerf-Kultur an öffentlichen Plätzen ein. „Notfalls mit empfindlichen Strafen.“ Warum? Immer mehr Gemeinden organisieren Stop-Littering- bzw. Flur-Reinigungs-Aktionen. Und das zwei bis drei Mal im Jahr. Mit zahlreichen Teilnehmern, Organisationen, Schulen usw. „Es ist skurril“, so Kocevar. „Wir räumen auf, was andere sorg- und achtlos weggeworfen haben.“

Darüber hinaus plädiert Kocevar auch selbst mehr auf das eigene Verhalten zu achten. Zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt. Viele kaufen die bereits vorgeschälte, aufgeschnittene Orange in der Plastikschale anstatt die Orange, die ohnehin eine Schale hat. Unnötig sein könne auch die Verpackung der Wurstsemmel, die man oft gleich nach dem Zahlen an der Kassa wegwirft. Auch aufs Mülltrennen kann man privat wieder mehr achten, anstatt aus Bequemlichkeit alles in den Restmüll zu werfen.

Was die SPÖ selbst tun möchte? „Die SPÖ-NÖ hat die Themeninitiative Umwelt ins Leben gerufen. Alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und befassen, sind herzlich willkommen.“ Experten, NGOs, Bürger usw. sollen dabei Ideen einbringen können.

St. Valentin: Die plastikfreie Gemeinde

Eine Gemeinde, in der schon gezeigt wird, was möglich ist, sei St. Valentin. „St. Valentin ist eine plastikfreie Gemeinde“, freut sich Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Und: „Viele Gemeinden sind uns auf diesem Weg schon gefolgt.“

Dabei beschäftigt sich nicht nur die Politik mit der Frage „Wie können wir unsere Erde weiterhin lebenswert erhalten?“ Auch Verkehr, Raumordnung, Landwirtschaft, Wirtschaft spielen wichtige Rollen. „Es wird plastikfrei-Plaketten für Betriebe geben.“ Vereinen wird gezeigt, wie sie umweltbewusst Veranstaltungen organisieren können. Und: Vor der Gemeinde steht zurzeit der Weltmistkübel, ein Kunstwerk. Darüber hinaus ist St. Valentin eine Klimabündnisgemeinde, hat genügend Wiesen für Insekten, ist Fairtrade-Gemeinde und forciert regionale Produkte.

2011 gab es eine Klimakonferenz in St. Valentin. „Immer noch nicht sind die großen Würfe passiert, jetzt aber sollte endlich einmal etwas passieren“, betont Suchan-Mayr. „Diese Themen werden uns in Zukunft noch mehr beschäftigen.“ Menschen werden von Orten abwandern müssen, an denen sie nicht mehr leben können. In welchen Mengen werden Produkte, Lebensmittel und Wasser vorhanden sein? Übrigens: „Trinkwasser darf nie privatisiert werden“, erneuert sie die Forderung.

„Seit 2000 hat sich der Kauf von Elektrogeräten vervierfacht“, so Suchan-Mayr. Sie kritisiert unter anderem, dass in Afrika Rohstoffe beispielsweise für Elektrogeräte gewonnen werden. Diese Elektrogeräte aber dann – meist wenige Zeit später, weil die Geräte so gebaut werden, dass sie nicht lange halten - in Afrika auf riesigen Elektroschrott-Müllhalden landen. Statt dessen könnte man mehr auf Reparatur-Cafés usw. setzen.

Freitag-Demos: Jugend will Zukunft zurück

„Es ist vor allem unsere Zukunft“, betont Fabian Schweiger, Landesgeschäftsführer der Aktion Kritischer Schüler. Unser Planet werde in hundert Jahren nicht mehr so ausschauen wie heute. Venedig, die Bahamas, die Malediven etwa sind bedroht. Doch: „Die Regierung macht zurzeit nichts anderes, als mit 140 km/h gegen die Wand zu fahren.“ Daher, so betont er: „Wir wollen uns unsere Zukunft zurückholen.“

Dazu gibt es auch morgen - am Freitag - wieder eine Umweltdemo in St. Pölten. Los geht’s um 10.30 Uhr am Bahnhofsplatz. Ziel ist das NÖ Landhaus. Wobei er betont, dass die Diskussion um die Fehlstunden in der Schule die eigentlichen Inhalte der Klima- und Umweltproblematik verdeckt.