Eichtinger wirbt mit "explosionssicheren Bäumen" .

Der niederösterreichische Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) hat am Donnerstag mit nicht detonierenden Bäumen für die niederösterreichische Aktion "Natur im Garten" geworben. "Explosionssicher sind all unsere Bäume, damit der Wunsch vom sicheren, grünen Wohnzimmer vor der Haustüre in Erfüllung geht", spielte er per Aussendung auf jüngste Aussagen von Donald Trump an.