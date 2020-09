Auf den Nächtigungsrekord 2019 können die Verantwortlichen heuer nur wehmütig blicken: Im ersten Halbjahr 2020 mussten die niederösterreichischen Betriebe auf gut jede zweite Nächtigung verzichten. Auch im Juli und August konnte das nicht mehr aufgeholt werden, sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Damit es nach der Coronakrise mit dem NÖ-Tourismus wieder bergauf gehen kann, stellten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und der Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, Michael Duscher, die neue Tourismusstrategie 2025 vor.

Besonders betroffen war von den coronabedingten Ausfällen der Seminar- und Wirtschaftstourismus. Weil dafür der Flughafen Schwechat eine wichtige Rolle spielt, traf das vor allem das Wiener Umland. Positiv entwickelt haben sich hingegen Regionen, in denen man Wandern oder Bergsteigen kann, wo es Seen gibt, oder Ausflugsziele. Paradebeispiele sind für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner da die Zipline am Annaberg oder das Gebiet St. Corona am Wechsel.

NÖ soll zum Hauptreiseland werden, auch für junge "Städter"

Etwa durch solche Attraktionen wollen die Politiker den NÖ-Tourismus in den kommenden fünf Jahren auch noch besser positionieren. Das Ziel ist es, Niederösterreich als Kurz-, aber auch als Haupturlaubsland zu etablieren - verstärkt auch für ein junges, urbanes Publikum. Die Gäste sollen länger in Niederösterreich bleiben und mehr Geld hier lassen. Das soll regionale Wertschöpfung garantieren und in der stark gebeutelten Tourismus-Branche Arbeitsplätze sichern. "Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir Visionen haben", zeigte sich Mikl-Leitner überzeugt.

Mountainbikestrecken: Von St. Pölten bis zum Nordpol

Die Schwerpunkte liegen im Rad- und Kulturtourismus. Danninger will "NÖ als Rad-Destination im Herzen Europas" positionieren. Die Vorzüge bringe das Land dafür mit - etwa durch Mountainbike-Strecken, die in NÖ laut Danninger übrigens auf eine Länge kommen, die der Luftlinie von St. Pölten zum Nordpol entspricht. Außerdem durch besondere Routen für Familien. Weil Niederösterreich mit Grafenegg und anderen Destinationen auch kulturell viel zu bieten hat, soll auch darauf ein Fokus legen - kombiniert mit Angeboten für Wein und Kulinarik. "Wir zielen auf das Gesamterlebnis des Gastes ab", erklärte Michael Duscher. Stärker beworben werden soll deshalb die "Sommerfrische in NÖ", NÖ als Festivalland oder Events wie der Weinfrühling und der Weinherbst.

Punkten will Niederösterreich mit regionaler Kulinarik und Wein, Natur und Bewegungsräumen, Kunst- und Kulturerlebnissen sowie Gesundheitsexpertise. Die vier Leitlinien der neuen Tourismusstrategie lauten Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität und Authentizität.