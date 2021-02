Mit seiner Entscheidung zur Volksbefragung Anfang März 1986 hat Siegfried Ludwig auch sein Amt als Landeshauptmann aufs Spiel gesetzt. Mit der Volksbefragung wollte er der Diskussion um das Thema einer eigenen Landeshauptstadt für Niederösterreich ein für alle Mal ein Ende setzen. 56 Prozent stimmten für eine Landeshaupthauptstadt. St. Pölten setzte sich damals klar vor Krems, Baden, Tulln und Wiener Neustadt durch.

Am 10. Juli 1986 wurde St. Pölten dann offiziell als Landeshauptstadt des Landes Niederösterreich ernannt. In den Folgejahren entstand das Regierungsviertel. Der Spatenstich im Jahr 1992 gehörte zu Ludwigs letzten Aktivitäten als Landeshauptmann. „Dass Niederösterreich heute zu einer der fortschrittlichsten Regionen Europas zählt, verdanken wir mutigen und visionären Persönlichkeiten, wie Alt-Landeshauptmann Siegfried Ludwig. Unsere Landeshauptstadt, die Grundsteine unserer Hochschullandschaft oder unsere zeitgemäße Wohnbaupolitik stehen stellvertretend für sein politisches Erbe, von dem unser Niederösterreich heute noch zehrt“, honoriert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Tätigkeiten Ludwigs.

Studium nach Kriegsgefangenschaft

Siegfried Ludwig kam im Jahr 1926 in Wostitz nahe Znaim zur Welt. Damals zählte die Gemeinde noch zu Niederösterreich, heute ist Wostitz tschechisches Gebiet. Nach seiner Matura im Jahr 1944 wurde Ludwig zur Wehrmacht eingezogen. Zwei Jahre später - nach seiner Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft – zog er nach Österreich und schloss 1953 ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaft in Wien ab. Seine politische Laufbahn führte Ludwig über den niederösterreichischen Landesdienst und dem Arbeitnehmerbund in den Niederösterreichischen Landtag, wo er zwischen 1964 und 1969 als Abgeordneter und Obmann der Zentralpersonalvertretung der Landesbediensteten fungierte.

APA/Gerhard Schnabl, GERHARD SCHNABL (APA)

Zusätzlich hatte er ab 1968 das Amt des Finanzlandesrats und ab 1969 das Amt des Landeshauptmannstellvertreters inne. Nach seiner Zeit als Bürgermeister seiner Wahlheimat Perchtoldsdorf zwischen 1975 und 1981 trat Ludwig am 22. Jänner 1981 die Nachfolge von Andreas Maurer als Landeshauptmann an. Nach fast zwölf Jahren folgte – auf eigenen Wunsch – die Übergabe des Amts des Landeshauptmannes an Erwin Pröll. Siegfried Ludwig verstarb im Alter von 87 Jahren am 16. April 2013 in St. Pölten.

Bürgernahe Politik

Siegfried Ludwig setzte während seiner Arbeit im Niederösterreich der 1980er-Jahre auf eine bürgernahe Politik. Sein Anliegen war es, die Behörden bürgerfreundlicher zu machen. Neben der Landeshauptstadt zählt auch der Bau des Marchfeldkanals und die Gründung der Landesakademie als Wegbereiterin für die heutige Donau-Universität Krems zu Ludwigs Errungenschaften. „Siegfried Ludwig hat diesem Land ein starkes Herz und ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Denn die Entscheidung für eine eigene Landeshauptstadt war eine Weichenstellung, von der noch viele Generationen profitieren werden“, zollte Erwin Pröll Ludwig nach dessen Ableben im Jahr 2013 großen Respekt.