Kein Geld für neue Genossenschaftswohnungen: Hergovich ortet „Skandal“

Zweimal jährlich vergibt der Wohnungsförderungsrat Förderungen für den gemeinnützigen Wohnbau in Niederösterreich. Vergangenen Mittwoch war bei dieser Sitzung erstmals der für Baurecht zuständige Landesrat Sven Hergovich (SPÖ) dabei. Und er ortet einen Skandal.

„Bei der jüngsten Sitzung des Wohnbauförderungsbeirates wurden keine Förderungen für Neubauten im mehrgeschoßigen gemeinnützigen Wohnbau erteilt“, kritisiert er. Dadurch werde es „7.000 geförderte Wohnungen weniger in Niederösterreich geben und das mitten in Zeiten der Teuerungskrise“, meint er weiter. Woher die Zahl der 7.000 Wohnungen kommt? Die SPÖ erklärt, dass pro Jahr der Bau von im Durchschnitt rund 3.500 Genossenschaftswohnungen mit Landesmitteln gefördert werde. Für einige Wohnungen gebe es bereits eine Zusage, aber noch keine finale Bewilligung. Hier sei also auch noch kein Geld geflossen.

Wenn Wohnungen ohne Förderung des Landes gebaut werden, hat das jedenfalls auch für ihre künftigen Mieter Konsequenzen, spinnt die SPÖ das Problem weiter: Dann kann nämlich auch keine Wohnbeihilfe bzw. kein Wohnzuschuss dafür beantragt werden.

Sven Hergovich ortet einen Skandal im gemeinnützigen Wohnbau. Foto: Werner Jäger

Hergovich sieht Maßnahme zur Landesbudget-Sanierung

Hergovich fordert nun, dass „möglichst rasch“ auch wieder geförderte Genossenschaftswohnungen gebaut werden müssen. Das wegen der hohen Baukosten nicht zu tun, werde die Krise nicht lösen, meint der SPÖ-NÖ-Chef. Außerdem zahle jeder Beschäftigte 0,5 Prozent seines Einkommens als Wohnungsförderungsbeitrag. „Dass dieses Geld, das wir alle monatlich an die Landesregierung abführen, verwendet wird, um das Budget zu sanieren, ist ein Skandal“, wiederholt Hergovich.

Die ÖVP sieht diesen von der SPÖ beschriebenen Skandal nicht. Dort wird betont, dass zwar in einer Sitzung einmal keine Förderungen für neue Wohnungen beschlossen wurden, jedoch Geld für Sanierungen freigegeben wurde. In Summe habe man Förderungen für 1.300 bereits existierende Wohneinheiten beschlossen. Sie können nun saniert werden. Von einem „Bau-Stopp im geförderten Wohnbau“ könne laut Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sowieso keine Rede sein. Aktuell seien fast 6.000 Wohneinheiten im geförderten Wohnbau im Bau, betont sie.