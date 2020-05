„Unser Ziel ist es, alle Kräfte zu bündeln“, betonte FP-Klubobmann Herbert Kickl am Montag bei der Pressekonferenz, die ganz unter dem Motto der aktuellen FP-Petition „Jetzt reicht’s – Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“ stand.

Rund 40.000 Bürger haben diese (Stand: Montag, 4. Mai) bereits unterschrieben. Darin fordert die FPÖ bundesweit eine schrittweise Rückkehr in die Normalität. Mit der Petition hätte die FP, so Kickl, „den Nagel auf den Kopf getroffen". Sie spreche alle Altersschichten an, denn jeder sei von den wirtschaftlichen Folgen des Regierungs-Lockdowns betroffen „Es gibt viele Enttäuschte und Frustrierte“, betonte er.

Kickl übte im Zuge des Pressegesprächs scharfe Kritik an der Vorgangsweise der türkis-grünen Regierung im Umgang mit der Covid-19-Pandemie und warf dabei Bundeskanzler Kurz und Vize Werner Kogler schwere Fehler vor. „Wirft man einen Blick hinter die Fassade des so genannten Krisen-Managements, tun sich Abgründe auf“, meinte Kickl. Plan der Blauen sei es nun, Druck auf Kurz und Kogler auszuüben. Die FPÖ sei „nicht gegen die Gesundheit, im Gegenteil, es gelte jene, die besonders betroffen sind, zu schützen und nicht ein Land in Geiselhaft zu nehmen durch die massive Fehleinschätzung der Regierung am Anfang der Krise“, betont der Klubobmann.

"Vertuscht, bis sich die Balken biegen"

Bis heute würden die angeblichen Experten, die die Regierung rund um die Krise beraten haben, nicht genannt, es fehle an empirischen Daten. „Hier wird vertuscht, bis sich die Balken biegen“, ätzte Kickl. Die Schäden für die Unternehmer seien enorm und die Folgen noch Jahre zu spüren. Dabei zog er den Vergleich mit einem „Seebeben, wo der Tsunami erst im Anschluss massive Zerstörung hervorruft.“

Dass man in nächster Zeit die Hygiene-Maßnahmen beibehalten müsse, sei wohl selbstverständlich „und ein Schlag für jeden intelligenten Menschen ins Gesicht, wenn man seitens der Regierung permanent auf Händewaschen und nicht jemanden anderen ins Gesicht husten" hinweisen müsse.

Er fordert Testungen, um eben rasch seriöse empirische Daten zu erhalten. Nur so könne man steuern. „Andere Länder sind uns hier Lichtjahre voraus“, gab er zu bedenken. Dass man tagelang auf Testungen warten müsse, sei „nicht nur dilettantisch, sondern wie vor 100 Jahren.“ Die Bundesregierung hätte eine strategische Planung im Umgang mit der Pandemie von Anfang an verabsäumt und hätte nur „Murks-Verordnungen“ gemacht.

Niederösterreichs Landespolitik, allen voran die VP, besteche durch Trittbrettfahrer einer gescheiterten Bundespolitik.

Landbauer fordert "Rettungsplan blau-gelb"

„Unter Landeshauptmann Erwin Pröll hätte es einst so etwas nicht gegeben“, manifestierte indes FP-Landesparteibomann Udo Landbauer und meinte, dass dieser längst ein gelb-blaues Maßnahmenpaket geschaffen hätte, um das Land Niederösterreich wieder wirtschaftlich voran zu treiben. Landbauer forderte abermals die Umsetzung eines "Rettungsplans blau-gelb" in Höhe von einer Milliarde Euro ein.

Dieses Geld sei vorhanden und solle, so Landbauer, aus dem NÖ Generationenfonds entnommen werden. Dass dieses Vorgehen rechtlich, wie von der VP behauptet, nicht möglich sei, kontert Landbauer: „Man schafft es sichtlich nur da Gesetze anzupassen, wo man es eben will.“ Mit diesem Geld könne man jenen helfen, die besonders betroffen sind, das reiche vom Kleinunternehmer bis hin zum Alleinerzieher. Der Landes-ÖVP warf Landbauer vor, "nicht mehr selbstbestimmt zu sein und sich zu sehr von Wien aus diktieren" zu lassen.

"Schneise der Verwüstung“ quer durch NÖ

FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz zog ebenfalls einen Vergleich zur Bundespolitik: Diese sei so absurd, "wie wenn sich der Täter beim Opfer bedankt, dass es mitmacht.“ Und: „Es wird Zeit, dass die Regierung sich entschuldigt“, meinte er, denn „die Schneise der Verwüstung“, hervorgerufen durch die Regierungsmaßnahmen der letzten Wochen, ziehe sich quer durch Niederösterreich.

Auch die VP auf Landesebene hätte eher den Kampf gegen die Bevölkerung aufgenommen, anstatt das Virus zu bekämpfen. Besser wäre es, so hart wie man derzeit mit der Bevölkerung im Bereich Corona-Beschränkungen umgehe, mit Drogendealern oder dem mutmaßlichen Vergewaltiger von Poysdorf zu agieren. Der 22-jährige Afghane war nach einer mutmaßlich versuchten Vergewaltigung wieder frei gelassen worden. Entscheidungen wie diese würden „in der Bevölkerung auf großes Unverständnis stoßen“, betonte auch Landbauer.

Gemeinsam appellierten die FP-Vertreter an die Bürger, die Petition zu unterzeichnen, damit wieder rasch Normalität im Land einkehre, bevor noch mehr Schaden angerichtet würde.