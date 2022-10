NEOS wollen Bonuszahlungen und mehr Karrierechancen für Lehrkräfte

Werbung

Finanzielle Belohnung für gute Leistungen und mehrere Treppen auf der Karriereleiter: Das bietet die Privatwirtschaft. Das müsse man auch Lehrerinnen und Lehrern bieten, um mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern, meint NEOS-Landessprecherin Indra Collini.

Sie nahm den Welt-Lehrer-Tag zum Anlass, um Maßnahmen gegen den Mangel in diesem Beruf zu fordern. Dass hier mehr Arbeitskräfte benötigt werden, betonte auch die zuständige Landesrätin, Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), in den vergangenen Monaten wiederholt - obwohl laut der Bildungsdirektion heuer an den Pflichtschulen in Niederösterreich alle Stellen besetzt werden konnten.

Collini sieht auch in der Kompetenz des Landes Möglichkeiten für Maßnahmen gegen den Mangel. So solle das Land Menschen den Quereinstieg in den Lehrer-Beruf erleichtern und Personen, die länger als bis zum klassischen Pensionsalter arbeiten möchten, das einfach ermöglichen.

Mehr Gestaltungsfreiraum für Mittelschul-Leiter

Außerdem sieht Collini bei den Mittelschulen Handlungsbedarf. Die sollten aus ihrer Sicht zu "innovativen und vollautonomen Vorzeigeschulen" umgestaltet werden. „Das bedeutet mehr finanziellen, personellen und pädagogischen Freiraum. Die Mittelschulen brauchen ein Budget, mit dem sie eigenverantwortlich arbeiten können, sollen ihr Personal selbst aussuchen dürfen und die Möglichkeit bekommen, neue Fächer einzuführen und sich mit Unternehmen in der Region zu vernetzen."

Bonuszahlungen will Collini jenen Lehrkräften geben, die besonders engagiert sind und Extra-Aufgaben im Schuldienst übernehmen. Alleine die Stelle als Direktorin oder Direktor als Aufstiegschance ist aus ihrer Sicht zu wenig.

"Jemanden mit Visionen für die Bildungsdirektion"

Einen guten Zeitpunkt, um neue Wege einzuschlagen, sieht Collini in der Neubesetzung der Bildungsdirektion. Wie berichtet, wird Bildungsdirektor Johann Heuras mit Jahresende in Pension gehen. Collini fordert hier ein öffentliches Hearing sowie eine transparente Bestellung. „Wir müssen die- oder denjenigen mit den besten Visionen für Niederösterreichs Schulen zum Bildungsdirektor machen.“