SPÖ will mit Protest-Postkarten dritten EVN-Vorstand verhindern

Bis zum 3. November haben Interessenten noch die Möglichkeit, ihre Bewerbung für einen der zwei ausgeschriebenen Posten im EVN Vorstand einzureichen. Gesucht wird neben einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Innovations- und Technik-Vorstand Franz Mittermayer, der im kommenden Frühjahr seine Pension antreten wird, erstmals seit 2013 ein drittes Vorstandsmitglied.

„Eine zusätzliche Stelle mit einem Jahresgehalt von 600.000 Euro auszuschreiben, während in Niederösterreich mehrere Menschen damit zu kämpfen hätten, ihre Stromrechnung zu begleichen“, empfindet Sven Hergovich, Vorsitzender der SPÖ Niederösterreich, als„nicht tragbar. „Gerade in diesen Wochen bekommen tausende niederösterreichische Familien Nachzahlungen von der EVN, die sie sich kaum leisten können“, meint der Landesrat.

SPÖ verteilt Postkarten und sammelt Unterschriften

Da die EVN mehrheitlich dem Land Niederösterreich gehöre, fordere man Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sowie ihren Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) dazu auf, „diesen wahnwitzigen Luxusjob sofort abzustellen“. Als alternative Lösung wäre es in Hergovichs Augen ebenfalls möglich, das Gehalt der Vorstände zu halbieren, damit beide Positionen mit dem Geld für einen Vorstand besetzt werden können: „Wenn die EVN meint, dass sie mit der Arbeit nicht mehr zurechtkommt, dann soll sie sich das selber zahlen und nicht die Kundinnen und Kunden zur Kassa bitten.“

Sven Hergovich präsentiert die entworfene Protest-Postkarte. Foto: SPÖ NÖ

Außerdem ruft die SPÖ NÖ die Landsleute auf, ihren Unmut über die Ausschreibung kundzutun. Sie will Protest-Postkarten an die Bevölkerung verschicken, die die Menschen wiederum der NÖ Landesregierung zuschicken können. „Das ermöglicht allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ihren Unmut dort zu deponieren, wo die Schuld liegt“, sagt Hergovich. Parallel dazu werden in einer Petition Unterschriften gegen die neue Position gesammelt.

Zauner will stattdessen Hergovich zur Kasse bitten

In einer Aussendung reagiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner auf Hergovichs Forderungen. Er hält ihn dazu an, selbst auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten. In seiner Position „als nicht amtsführender Landesrat“ - das wirft Zauner Hergovich vor, der sich selbst nur noch den „Kontroll-Landesrat“ nennt - würde er laut Zauner in Wien 7.000 Euro weniger verdienen als jetzt in Niederösterreich. „Es wäre daher nur konsequent, wenn er in der von ihm angezettelten Neid-Debatte freiwillig auf einen Teil seines Gehalts verzichten würde, zumal er sich ja auch SPÖ-regiert Bundesländer zum Vorbild nimmt“, meint der VPNÖ-Landesgeschäftsführer.