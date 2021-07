Betroffene oder Angehörige helfen einander: Das ist das Prinzip von Selbsthilfegruppen. Beim Dachverband in NÖ gibt es davon 360 in den verschiedensten Bereichen. 27.000 aktiv Betroffene werden in diesen Gruppen betreut. Der Dachverband NÖ Selbsthilfe unterstützt bei der Gründung von neuen Selbsthilfegruppen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten, welche Aspekte zu beachten ist, zum Beispiel in Bezug auf die Ehrenamtlichkeit. Gruppenleiter erhalten außerdem kostenlose Weiterbildung.

In der Zeit des Lockdowns konnten die Treffen nicht persönlich stattfinden. Der Austausch passierte per Telefon oder Whatsapp. Seit Ausbruch der Corona-Krise sind aber auch zahlreiche neue Gruppen entstanden: Insgesamt kamen 60 neue dazu - davon einige zu Themen und Problemfeldern in Zusammenhang mit der Krise. „Die Nachfrage nach Angeboten in Bereichen wie Alkohol- und Drogenmissbrauch ist massiv gestiegen“, erzählt Ronald Söllner, Vorstandsvorsitzender des Dachverbands Selbsthilfe.

"Selbsthilfe basiert auf dem Austausch von Erfahrungen und Wissen unter Betroffenen in Gruppentreffen. Darüber hinaus ist Selbsthilfe aber auch ein wertvoller Bestandteil im Gesundheitssystem. Um für die Selbsthilfe hilfreiche Strukturen und Rahmenbedingungen zu unterstützen, fördert der NÖGUS den Betrieb des Dachverbands NÖ Selbsthilfe“, sagt ÖVP-Landesrat NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger.

Informationen zu Kontaktdaten sowie zu den Treffen der Selbsthilfegruppen, die Mitglieder des Dachverbands sind: www.selbsthilfenoe.at.