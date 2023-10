Silke Dammerer setzte sich bei Wahl zur neuen obersten ÖVP-Frau durch

Die Frauen-Organisation der VPNÖ, die „Wir Niederösterreicherinnen“, hat eine designierte neue Landes-Leiterin. Die bisherige Frau an der Spitze, Doris Berger-Grabner, hat die Funktion nach ihrem Abschied aus dem Bundesrat und wegen ihres neuen Jobs als Studiengangsleiterin an der FH IMC Krems zurückgelegt, wie sie berichtet. Das Rennen um ihre Nachfolge war durchaus knapp: Mit 17 zu 10 Stimmen konnten sich schlussendlich die Landtagsabgeordnete und Ybbser Landwirtin Silke Dammerer in einer geheimen Wahl im Landesvorstand gegen die jüngste Bürgermeisterin Niederösterreichs, Bernadette Geieregger aus (vormals: Schöny) aus Kaltenleutgeben im Bezirk Mödling, durchsetzen.

Dammerer hat als geschäftsführende Landesleiterin bereits alle Aufgaben von Berger-Grabner übernommen. Bei einem außerordentlichen Landestag im Frühjahr 2024 muss sie sich jedoch noch der Wahl der Mitglieder stellen.

Die 41-jährige Mutter von zwei Kindern heiratete vor über 20 Jahren in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Ybbs an der Donau ein, wo sie 2018 den Dammererhof mit Hofladen gründete. Zuvor war sie 19 Jahre in der HYPO tätig. Seit März ist sie Landtagsabgeordnete und zudem Frauensprecherin des VPNÖ-Landtagsklub.

„Drei Themenbereiche liegen mir besonders am Herzen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Frauen und Finanzen sowie die Gesundheit — von der Geburt bis ins hohe Alter — einschließlich der Pflege — denn Pflege ist weiblich“, gibt Dammerer einen Ausblick auf ihre Arbeit in der Organisation mit rund 6.000 Mitgliedern.