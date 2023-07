Corona-Fonds: 176 Strafen werden in der ersten Tranche zurückgezahlt

Die Auszahlungen aus dem Corona-Fonds haben begonnen. Am Mittwoch hat die ehemalige Wirtin Roswitha Holzmann als erste einen symobischen Scheck zur Rückzahlung ihrer Corona-Strafe erhalten. In den nächsten Tagen bekommen weitere Personen ihr Geld zurück, deren Strafe vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden war.

In der ersten Tranche werden 176 Corona-Strafen zurückgezahlt, informiert der Pressesprecher des zuständigen Landesrats Christoph Luisser (FPÖ). Die Betroffenen wurden von den Bezirksverwaltungsbehörden automatisch per Brief kontaktiert. Wer das Schreiben retourniert, bekommt die geleistete Strafzahlung rückerstattet.

In einer ersten Schätzung gingen ÖVP und FPÖ, die den Corona-Fonds gemeinsam auf den Weg gebracht haben, von rund 2.000 bis 3.000 Strafen aus, die gekippt worden waren und demnach erstattet werden. Tatsächlich dürften es aber etwas weniger sein, informiert der FPÖ-Pressesprecher. Die Bezirksverwaltungsbehörden haben bislang 700 Menschen angeschrieben, deren Corona-Strafe gekippt worden war. Die Daten von den Magistraten sind noch ausständig. Schätzungen zufolge dürften sie jedoch um die 800 Strafen erfasst haben, die erstattet werden. In Summe wären das also rund 1.500 Strafen, die zurückbezahlt werden.

Die anderen Entschädigungszahlungen können ab September beantragt werden

Der zweite Teil des insgesamt mit 31,3 Millionen Euro dotierten Corona-Fonds wird erst im September schlagend. Ab dann können Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die durch die Pandemie Nachteile erfahren haben, um Entschädigungszahlungen ansuchen. Wen das betrifft, haben wir hier zusammengefasst.