Zu Beginn der Pandemie wurden die Kräfte im Gesundheitsbereich für ihre Leistungen beklatscht. Im Februar kündigte die Regierung einen finanziellen Bonus für sie an. Im Juni wurde dieser vom Bundesrat beschlossen: durchschnittlich 500 Euro für das Personal im Gesundheitsbereich. Seit dieser Ankündigung hieß es für die hunderten in dieser Branche beschäftigten Niederösterreicher warten. „Wir bekommen dazu immer mehr Anfragen. Die Sache läuft schon lange, ich verstehe, dass die Kollegen ungeduldig werden“, sagte Peter Maschat vom Zentralbetriebsrat der Kliniken und Pflegezentren. Vorgesehen ist der Bonus immerhin für 20.000 Landsleute.

Nun hat das Warten aber ein Ende: „Die finalen Richtlinien wurden den Ländern übermittelt, der Bonus kann ausgezahlt werden“, sagt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums zur NÖN. Für Niederösterreich werden vom Bund für Bonizahlungen rund 6,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Der Bonus soll an das in mobilen und stationären Betreuungs- und Pflegediensten tätige Personal ausbezahlt werden; auch an Reinigungskräfte. Jeweils mit der Voraussetzung, dass sie drei Monate während der Pandemie in dem Bereich beschäftigt waren. Die Empfänger werden kontaktiert, heißt es aus dem Zentralbetriebsrat.