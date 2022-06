Gemeindebund-Präsident Riedl: Gespräche zu Wiederaufbau in der Ukraine

Werbung

Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll, Bürgermeister Vitali Klitschko, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und Landtagsabgeordneter und NÖ-Zivilschutzbverbands-Vizepräsident Bernhard Heinreichsberger. Foto: privat

Das Ziel der Reise nach Kiew, Lviv und Transkarpatien war der Austausch mit Vertretern der ukrainischen Behörden, um humanitäre Unterstützung und Wiederaufbauhilfe hier direkt vor Ort zu besprechen. Besonders erschütternd war für die Österreicher der Besuch in Butscha, einer Stadt etwa 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew, und das Gespräch mit Bürgermeister Anatolij Fedoruk.

Butscha wurde zum Symbol der Grausamkeit dieses Krieges, es hat dort schon zu Beginn des Krieges Massaker an der Zivilbevölkerung gegeben. Das Ausmaß der Zerstörung selbst zu sehen und mit dem Bürgermeister über das Leid, die Sorgen und die Ängste der Bevölkerung zu reden, haben Riedl darin bestärkt, den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen so gut wie möglich zu unterstützen.

Partnerschaften sollen unterstützen

Im Fokus stand bei den Treffen auch das Thema Städtepartnerschaften - sie sollen Menschen und Regionen zusammenführen und dabei beim Wiederaufbau unterstützen. "Unsere Gemeinden wollen damit auch einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Ukraine leisten. Letztendlich sind Städtepartnerschaften auch ein wichtiger Teil der europäischen Integration unserer europäischen Freunde in der Ukraine", sagt Riedl.

In Kiew gab es einen Austausch mit Bürgermeister Vitali Klitschko über Hilfsmöglichkeiten der österreichischen Gemeinden für die besonders betroffenen Regionen und die vielen Herausforderungen, die die ukrainischen Gemeinden gerade plagen.