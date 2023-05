ÖVP und FPÖ wollen nicht-amtlichen Stimmzettel abschaffen

Jahrelang wurde heftig darüber debattiert. Nun fällt mit Niederösterreich auch die letzte Bastion, wo mittels eines nicht-amtliche Stimmzettels gewählt werden konnte. Wie im Regierungsübereinkommen vereinbart, soll in der Landtagssitzung am 25. Mai dessen Abschaffung beschlossen werden. Bislang zählte bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich die Stimme auch, wenn der vorgedruckte Stimmzettel mit dem Namen des eigenen Favoriten ins Wahlkuvert gesteckt wurde.

Heftige Diskussionen gab es darüber zuletzt noch vor der Gemeinderatswahl im Jahr 2020. Damals hatte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die Beibehaltung als „eines der demokratischen Elemente“ noch verteidigt: „Bei dieser Wahl geht es um Persönlichkeiten und wer die Bevölkerung im Gemeinderat tatsächlich vertritt. Dafür sind die nicht-amtlichen Stimmzettel ein sehr, sehr gutes Hilfsinstrument, um Persönlichkeiten in den Gemeinderat zu wählen“, hatte Ebner damals gesagt.

VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner ist jetzt auch für die Abschaffung des nicht-amtlichen Stimmzettels. Foto: VPNÖ

Mittlerweile ist auch die ÖVP für die Abschaffung. „Die Persönlichkeiten stehen aber weiter im Mittelpunkt“, betonte Ebner am Montag vor Pressevertretern. Deshalb wird auch weiterhin der Grundsatz „Name vor Partei“ gelten. Zudem werden bei der Gemeinderatswahl 2025 erstmals alle Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten am Stimmzettel angeführt. Jeweils die doppelte Anzahl der aktuelle Gemeinderatswahl-Mitglieder dürfen kandidieren. Bis zu fünf Vorzugsstimmen dürfen jeweils vergeben werden. Für die neue Gemeinderatswahl-Ordnung ist eine 2/3-Mehrheit im Landtag nötig. Die dürfte problemlos erreicht werden, nachdem einzig die ÖVP zuletzt am nicht-amtlichen Stimmzettel festgehalten hatte.

Um bis zu 700 Euro mehr Entlohnun für die Ortschefs

Darüber hinaus soll das Gehalt der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Niederösterreich zwischen 14 Prozent (die unteren Einkommen) und sechs Prozent (bei Bürgermeistern von Städten über 20.000 Einwohnern) angehoben werden. Die Bezüge der Ortschefs richten sich prozentuell jeweils am Salär der Nationalratsabgeordneten. „In 17 der letzten 25 Jahre war die Erhöhung unter der Inflationsrate. Insgesamt ab es fünf Nulllohnrunden“, begründet Ebner den Schritt. Zudem sei Niederösterreich bei den Bürgermeistergehältern im Bundesländervergleich stark im Hintertreffen. „Neben Vorarlberg ist vor allem auch Oberösterreich und Salzburg weit vor uns“, ergänzt Hannes Pressl, Präsident vom NÖ Gemeindebund. Im Schnitt wird die Erhöhung zwischen 470 und 690 Euro brutto im Monat liegen.

Das sei notwendig, weil auch die Anforderungen an die Ortschefs enorm gestiegen seien. „Zumeist ist es ein Fulltime-Job“, so Ebner. Deshalb soll es künftig auch eine bessere soziale Absicherung für die Bürgermeister geben. Angelehnt an die Arbeitslosenversicherung sollen Bürgermeister nach dem Ausscheiden aus dem Amt Anspruch auf eine sechsmonatige Gehaltsfortzahlung in der Höhe von 75 Prozent des Bezuges haben. Nicht schlagend wird der Anspruch bei einem Jobwechsel oder bei Antritt der Pension.

Um mehr Frauen für die Amt zu gewinnen, gibt es die Möglichkeit für jeweils acht Wochen Mutterschutz vor und nach der Geburt (mit 100 bzw. 80 Prozent des Bezuges). Bis zu 12 Monate kann eine Bürgermeisterin mit einer 50-prozentigen Entgeltfortzahlung in Karenz gehen. Damit will Gemeindebund-Chef Pressl dem Ziel näher kommen, dass 50 Prozent der Gemeinden in NÖ von Frauen geführt werden. Davon ist man aktuell aber noch weit entfernt. Von den 573 Gemeinden sind 81 in Frauenhand. Mit der Quote von 14,1 Prozent liebt Niederösterreich aber weit vor dem bundesweiten Durschnitt von 10,5 Prozent.

Kritik am Vorschlag von ÖVP und FPÖ kam von den NEOS: „Der Blindflug dieser schwarz-blauen Landesregierung wird immer offensichtlicher. Denn das ominöse Gemeindepaket ist bislang nur den Medien, nicht aber den im Landtag vertretenen Parteien vorgestellt worden. Wir NEOS verstehen Politik anders und hätten uns eine breite Diskussion und gemeinsame Ausarbeitung der Themen gewünscht“, kritisieren die Pinken in einer Aussendung.