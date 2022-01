Wahltag für 12.500 Bürger in Waidhofen/Ybbs

Für fast 12.500 Niederösterreicher ist am Sonntag, 30. Jänner, Wahltag. In Waidhofen/Ybbs schreiten knapp 10.000 Menschen an die Urnen. Sie können sich in der Statutarstadt zwischen sieben Parteien und Listen entscheiden. Neben der Waidhofner Volkspartei (WVP), die mit Werner Krammer aktuell den Bürgermeister stellt und 26 Mandate hält, treten die SPÖ, die Liste FUFU, die FPÖ, die Liste UWG und die Grünen erneut an. Auf dem Wahlzettel steht zudem erstmals die Corona-Maßnahmen-Skeptiker-Partei MFG.

Die Themenpalette im Wahlkampf war breit: Sie reichte vom 10-Punkte-Programm der ÖVP, das etwa den Infrastruktur-Ausbau im ländlichen Raum oder das Thema Arbeitsplätze beinhaltete, über Kinderbetreuung und Barrierefreiheit (SPÖ), bis zum Thema Bodenversiegelung (FUFU). Die FPÖ sorgte mit der Aussage ihres Spitzenkandidaten zu seiner „Mein Kampf“-Lektüre für Aufsehen (siehe rechts).

Neben den Waidhofnern werden auch die Bürger in Au am Leithaberge (Bezirk Bruck) und Obersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf) am Sonntag in die Wahllokale marschieren. In beiden Orten fanden wie in 365 anderen Kommunen 2020 Gemeinderatswahlen statt. Nachdem mehr als ein Drittel der Mandatare zurückgetreten ist, muss neu gewählt werden.

Eine Neuwahl ist dann noch in Leitzersdorf (Bezirk Korneuburg) nötig. Termin ist der 3. April. In Pillichsdorf (Bezirk Mistelbach) muss noch ein Datum festgelegt werden. Auch noch nicht fix ist der Tag in der zweiten Statutarstadt, in der heuer gewählt wird. Geplant ist der Urnengang in Krems im Herbst. Zurzeit hält die SPÖ dort 19 der 40 Mandate.