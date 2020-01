Blickt man in den Sitzungssälen in die Runde, zeigt sich deutlich: Die Kommunalpolitik ist männlich. Nur jedes vierte Gemeinderats-Mandat ist in Niederösterreich von einer Frau besetzt. Von den 11.847 Personen, die aktuell in den Gemeinden politisch mitgestalten, sind 2.868 Frauen. Bei der Spitzen-Funktion ist der Anteil noch geringer: Nur zwölf Prozent der Bürgermeister sind weiblich.

Am 26. Jänner werden die Karten in der Kommunalpolitik neu gemischt. Ein Blick auf die Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen zeigt: Der Frauen-Anteil hat sich zumindest geringfügig verbessert.

"erpflichtende Frauenquote gibt’s keine"

Die Grünen stechen dabei heraus: Von 1.844 Kandidaten in 125 Gemeinden sind 994 Frauen – also fast 54 Prozent. „Verpflichtende Frauenquote gibt’s keine, aber dort, wo wir genügend Kandidaten haben, achten wir natürlich auf eine paritätische Liste“, erklärt Grünen-NÖ-Sprecherin Helga Krismer.

Die SPÖ hat 11.171 Kandidaten, davon sind 3.679 Frauen – also 33 Prozent. „Wir versuchen, wann immer es geht, das Reißverschlusssystem anzuwenden“, heißt es vom sozialdemokratischen Gemeindevertreterverband (GVV). Das bedeutet, dass bei der Listen-Erstellung abwechselnd ein Mann und eine Frau gereiht werden. „Auffallend ist, dass es lokal große Unterschiede gibt. In manchen Regionen ist das leicht, in anderen schwieriger“, sagt GVV-Sprecher Hellfried Mayer.

Die NEOS liegen mit 31 Prozent Frauen auf ihren Kandidaten-Listen knapp hinter den Sozialdemokraten. Insgesamt stellen sich 226 Kandidaten in 37 Gemeinden, darunter 71 Frauen.

Bei der Rekordzahl an Kandidaten der ÖVP hat sich auch der Frauenanteil um drei Prozent erhöht: „Wir hatten noch nie so viele weibliche Kandidaten wie heuer“, freut sich Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner über einen Anteil von 29 Prozent. Insgesamt gehen 19.400 Türkise ins Rennen.

Die wenigsten Frauen finden sich bei den Freiheitlichen.

Sie gehen mit 2.626 Kandidaten in den Gemeinden ins Rennen, davon 709 Frauen. Der Kandidatinnen-Anteil liegt bei der FPÖ also bei 27 Prozent.