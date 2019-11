Es dauert nicht einmal mehr zwei Monate, bis in Niederösterreich schon wieder die Wahllokale öffnen. Rund 1,46 Millionen Bürger können am 26. Jänner in 567 Kommunen die Gemeinderäte für die kommenden fünf Jahre bestimmen. Wo der Urnengang Farben-Drehs oder Machtwechsel bringen könnte, und was die Parteien erwarten, sah sich die NÖN im Vorfeld an.

Die Landkarte präsentiert sich seit der vergangenen Gemeinderatswahl noch ein wenig türkiser als zuvor. 2015 schnappte sich die Volkspartei die Mehrheit in 434 von 573 NÖ-Gemeinden. Auch bei den Städten mit über 5.000 Einwohnern überholte sie die SPÖ: Prozentmäßig fielen die Sozialdemokraten dort von 57,3 auf 35,2 Prozent, die Türkisen (damals noch Schwarzen) stiegen von 28,1 auf 37,6 Prozent.

In drei Bezirkshauptstädten Wiener Neustadt, Gmünd und Gänserndorf sitzen seither zudem ÖVPler auf dem Bürgermeister-Sessel. Die Volkspartei regiert damit momentan in 17 Bezirkshauptstädten, die Sozialdemokraten nur noch in vier.

ÖVP will weitere Städte „umfärben“

Diesen Trend fortzusetzen, dürfte auch heuer das Ziel sein. Zumindest ist das aus mehreren Bezirken des Landes zu vernehmen. Im Fokus der ÖVP dürften demnach weitere rote Städte stehen.

Spannung verspricht die Wahl etwa in Wiener Neustadt, der einzigen Statutarstadt, die mit den übrigen Gemeinden im Jänner wählt. Nach jahrelanger SPÖ-Herrschaft wurde dort 2015 erstmals die „Absolute“ der Sozialdemokraten gebrochen. Seither ist die bunte Stadtregierung am Ruder. Die meisten Stimmen bekam die SPÖ bei den letzten Wahlen dennoch. Das will ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger ändern: „Es ist unser Ziel, bei der Bürgermeisterwahl erstmals Erster zu werden“, kündigt er an.

Schon geschafft hat die Volkspartei das in der ehemals roten Bastion Stockerau. Die Stadt ist eine von dreien, in der schon vorgezogen gewählt wurde. Im März holte die ÖVP dort den Sieg. Auch in Amstetten dürfte sie den Bürgermeister-Sitz ins Auge gefasst haben. Auch wenn ihr Spitzenkandidat nicht offiziell den Anspruch erhebt.

Bernhard Schiesser Theoretisch demokratisch

Dass sie die rote Mehrheit halten, müssen auch Gemeinden im Bezirk St. Pölten zusehen. Eng werden könnte es in Böheimkirchen. Hier gewann die SPÖ 2015 mit 41,25 Prozent vor der ÖVP (40,05 Prozent). Kaum roter Nachwuchs auf der einen und eine starke JVP auf der anderen Seite, könnte die SPÖ auch in Nussdorf (Region Herzogenburg) zittern lassen.

Für die SPÖ ist das Ziel klar: „Wir wollen unsere Bürgermeister ‚halten‘“, sagt Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Er zeigt sich aber durchaus optimistisch: „Wir wollen auch Gemeinden und Mandate dazugewinnen.“ Die FPÖ, die aktuell sieben Vizebürgermeister im Land stellt, will im Jänner ihren ersten Bürgermeister-Sessel erobern, diese Forderung wurde in den vergangenen Wochen immer wieder laut. Auch wenn Landesparteisekretär Michael Schnedlitz auf NÖN-Nachfrage meint: „Bei der Gemeinderatswahl geht es um die Menschen im Land und nicht um irgendwelche Ämter.“

Schafft SPÖ Antritt in allen Gemeinden?

In wie vielen Gemeinden man die SPÖ auf dem Stimmzettel finden wird, steht noch nicht fest. Während SPNÖ-Chef Franz Schnabl ankündigte, dass sie in allen Gemeinden an den Start gehen werde, zeigt sich Kocevar vorsichtiger: „Ziel ist es, in so vielen Gemeinden wie möglich zu kandidieren und möglichst flächendeckend ein sozialdemokratisches Angebot zu bieten.“ In Wolfsthal und Höflein (Bezirk Bruck) etwa sieht es aktuell jedoch so aus, als wäre die ÖVP die einzige Partei, die antritt.

Klarheit darüber, welche Parteien und Listen am Stimmzettel stehen werden, bringt der 18. Dezember. Dann sind die Wählerverzeichnisse und damit auch die Kandidaturen fix. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es in einigen Kommunen neue Listen geben wird.

Am Wort Das erwarten die Parteien von den Gemeinderatswahlen

Bis Mitte Dezember wollen auch die NEOS, die 2015 36 Mandate in 23 Kommunen erreichten, weitere Kandidaturen in Gemeinden prüfen. Fix ist der Antritt bisher in 39 Kommunen – und damit um 18 mehr als bei dem pinken Erstantritt 2015.

Mit gestärktem Selbstbewusstsein von der Nationalratswahl gehen die Grünen in den Wahlkampf. Sie kandidieren heuer mit rund 130 Teams. „Wir wollen den Schwung für die Gemeinderatswahlen mitnehmen“, erklärt Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan.

„Wir wollen einen kurzen Wahlkampf“

Was das Werben um Wählerstimmen betrifft, schlagen alle Parteien in die gleiche Kerbe: „Wir wollen einen kurzen Wahlkampf“, beteuern sie. Starten soll der offiziell nach Weihnachten.

Nicht gewählt wird – mit Ausnahme von Wiener Neustadt – in den Statutarstädten Krems, St. Pölten und Waidhofen/Ybbs. Auch in Stockerau, Wolkersdorf und Pillichsdorf bleiben die Wahllokale am 26. Jänner geschlossen. Hier gab es vorgezogene Gemeinderatswahlen.