Bis Mitte Dezember könne die Zahl der Gemeinden, in denen die Partei antritt, aber noch steigen, sagte Landesgeschäftsführerin Kristina Janjic am Mittwoch. Landessprecherin Indra Collini freute sich über die Größe und Diversität der Gruppen. "Das ist ein Signal, weil es sehr viel Kraft gibt".

Die NEOS hätten "Themen gesammelt im ganzen Land, die Menschen betreffen", sagte Collini in einer Pressekonferenz weiter. Unter dem Motto "Wir gehen's an" wolle man sich mit den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege, Klima und Transparenz auseinandersetzen. "Die Bürger haben genug von leeren Worthülsen" urgierte Collini, welche mit den NEOS ihre "Aufbauarbeit fortsetzen" wolle.

"Dort, wo wir antreten, wollen wir auch einziehen"

Die Landessprecherin, die sich am Samstag bei der Mitgliederversammlung in Tulln der Wiederwahl stellt und dabei auf ein gutes Ergebnis hofft, zeigte sich überzeugt, dass sich die "Fragen unserer Zeit nicht mehr mit den alten Antworten des vorigen Jahrhunderts beantworten lassen". Dort, wo wir antreten, wollen wir auch einziehen", ergänzte Collini, deren Ziel lebenswerte Gemeinden auch für kommende Generationen sind.

Das NEOS-Programm müsse nun bei der Versammlung in Tulln beschlossen werden - erst danach wolle man weitere Details und Einzelheiten präsentieren. Die Mitglieder hätten darüber hinaus auch bei den Wahllisten aus den Gemeinden das letzte Wort, betonte Janjic.

Die pinke Partei war 2015 erstmals bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen angetreten. Sie erreichte damals 36 Mandate in 23 Kommunen. Bei der Nationalratswahl heuer am 29. September gewannen die NEOS in Niederösterreich mehr als 26.000 Stimmen dazu und erzielte in einigen Gemeinden sogar ein zweistelliges Ergebnis.