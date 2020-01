In den vergangenen Wochen flatterten nicht-amtliche Stimmzettel - meist mit der Wahlwerbung - zuhauf in die Haushalte. Der Name eines oder mehrerer Kandidaten oder einer Partei ist darauf bereits vorgedruckt. Alles, was der Wähler tun muss, ist, den Zettel am kommenden Sonntag ins Wahlkuvert zu stecken und damit in die Urne zu werfen. Der vorgedruckte Zettel gilt dann genauso wie der amtliche Stimmzettel, den jeder Wähler im Wahllokal erhält.

Für die NEOS ist das "demokratiepolitisch fragwürdig". Sie brachten das Thema deshalb gestern, Mittwoch, sogar ins Hohe Haus. Dort soll über die Abschaffung der nicht-amtlichen Stimmzettel in Niederösterreich abgestimmt werden.

Die ÖVP verteidigt das System, das in Niederösterreich schon lange gelebte Praxis sei. Als Fan des nicht-amtlichen Stimmzettels outete sich nun auch Landtagspräsident Karl Wilfing. Im Gegensatz zu den NEOS sehe er diesen sogar "als Stärkung der Demokratie und des persönlichen Mandats", sagte der ehemalige Kommunalpolitiker. Gleichzeitig betonte er, dass selbstverständlich bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag niemand den nicht-amtlichen Stimmzettel verwenden müsse. Der ehemalige Bürgermeister von Poysdorf (Bezirk Mistelbach), betonte, dass jeder Wähler im Wahllokal einen amtlichen Stimmzettel erhalte.

Stimmzettel kann man sogar selbst basteln

Schreiben kann man den Namen auf den Zettel übrigens sogar selbst. Gültig ist jeder Zettel, der „weißlich“ ist und eine bestimmte Größe hat. Nicht erlaubt sind darauf Bilder. Seit einer Änderung 2015 außerdem auch keine Slogans oder Projekte, die mit der Person in Verbindung gebracht werden.