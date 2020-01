Mit 2.626 Kandidaten (davon 709 Frauen), die in 364 Gemeinden antreten, trete die FPÖ mit dem bislang stärksten Aufgebot an. Man wolle auf Gemeindeebene „mitregieren“ damit in Niederösterreich die „freiheitliche Handschrift“ umgesetzt werden könne, um als Gegenpol zur neuen Regierung wirken zu können, so Schnedlitz.

„Seit der Regierungsangelobung ist klar, dass es wichtig sein wird, eine freiheitliche Kraft zu entwickeln, die auch ein Gegenpol zum schwarz-grünen-Experiment auf Bundesebene wird“, so Schnedlitz, der befürchtet, dass durch die neue Bundesregierung ein „Anschlag“ auf Autofahrer droht. Grund für seine Befürchtung ist die ab 2022 geplante CO2-Steuer, die besonders Menschen im ländlichen Raum treffen würde, da dort 89 Prozent auf das Auto angewiesen seien. Niederösterreicher die außerhalb ihrer Gemeinde arbeiten sollen mit einem „Pendler-100er“ einmal jährlich mit 100 Euro von der Gemeinde entschädigt werden.

Weiters fordert die FPÖ Gemeindewohnungen an „Junge und Senioren“ (bis 34 und ab 60 Jahren) um 25 Prozent günstiger zu vermieten. Um eine dieser Gemeindewohnungen zu bekommen, müsse man aber Deutsch mindestens auf B1 Niveau beherrschen, so die FPÖ-Bedingung.