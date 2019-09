Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt speziell für Niederösterreich. Denn nach der Nationalratswahl am 29. September stehen bereits am 26. Jänner 2020 die Gemeinderatswahlen an. Das haben die Klubobleute der Regierungsparteien – Klaus Schneeberger (ÖVP), Reinhard Hundsmüller (SPÖ) und Udo Landbauer (FPÖ) – bekanntgegeben.

Rund 1,5 Millionen Wahlberechtigte in 567 der 573 Gemeinden sind im Jänner aufgerufen, ihre Vertreter zu wählen. Keine Wahlen finden in den Statutarstädten St. Pölten, Krems und Waidhofen/Ybbs sowie in den Weinviertler Gemeinden Wolkersdorf, Pillichsdorf und Stockerau statt. Letztere wählten heuer vorzeitig.

2015 wählte Niederösterreich erstmals im Jänner statt am März-Termin. Die Klubobleute erhoffen sich dadurch auch 2020 einen „kurzen und fairen“ Wahlkampf.