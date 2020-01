In acht niederösterreichischen Gemeinden ist die Gemeinderatswahl bereits entschieden, denn es steht nur eine Partei zur Wahl - die Volkspartei. Das sind doppelt so viele Gemeinden wie im Jahr 2015, damals war die VP in vier Gemeinden die einzige Partei.

Mit 973 Einwohnern ist Gerersdorf (Bezirk St. Pölten) die größte der acht Gemeinden. Die anderen sieben sind Aderklaa, Parabasdorf (beide Bezirk Gänserndorf), Moorbad Harbach, Reingers (beide Bezirk Gmünd), Röhrenbach (Bezirk Horn), Waldkirchen an der Thaya (Bezirk Waidhofen/Thaya), Altmelon (Bezirk Zwettl).

Der VPNÖ-Landegeschäftsführer Bernhard Ebner betont: „Seit gestern steht fest, nur die Volkspartei wird bei allen 567 Wahlen antreten. Mit so vielen Kandidatinnen und Kandidaten wie nie, nämlich 19.400.“