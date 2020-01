So ist Anna Windholz aus Bruck/Leitha mit ihren 98 Jahren die älteste Kandidatin auf einer ÖVP-Liste. Sie kandidiert allerdings an nicht wählbarer Stelle, wollte aber als Unterstützerin unbedingt dabei sein.

Die jüngste Anwärterin auf ein Gemeinderatswahl-Mandat heißt Lisa Bratengeyer aus Gänserndorf, ist Schülerin und feiert wenige Tage vor dem Wahltag ihren 18. Geburtstag - die Vorrausetzung für das passive Wahlrecht.

„Persönlicher Kontakt wird geschätzt“

Schon jetzt stellt die ÖVP den jüngsten Bürgermeister in Niederösterreich: Der 25-jährige Stefan Klammer aus Neidling (Bezirk St. Pölten-Land) geht erstmals als Ortschef in die Wahl.

VPNÖ Stefan Klammer

Das trifft auch für die jüngste ÖVP-Bürgermeisterin Ulrike Trybus (37) aus Altendorf (Bezirk Neunkirchen) und auf Patrick Strobl (32).

Der jüngste ÖVP-Stadtchef einer Bezirkshauptstadt aus Melk will in den letzten zweieinhalb Wochen gemeinsam mit seinen 57 Kandidaten die 3040 Haushalte in seiner Gemeinde besuchen. „Denn der persönliche Kontakt wird von den Leuten sehr geschätzt“, so Strobl.

VPNÖ Patrick Strobl

Gemeinderatswahl eine der wichtigsten Wahlen

Das sieht auch ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner so, für den die Gemeinderatswahlen zwar die kleinsten Wahlen sind, „für die Volkspartei zählen sie aber zu den Wichtigsten, weil sie die persönlichsten Wahlen sind.“

Auch wenn die Parteien nicht müde werden zu betonen, dass die Gemeinderatswahlen ganz eigenständige Wahlen sind, spielt bei der Wahlentscheidung auch die aktuelle politische Stimmung im Land eine Rolle. So bestätigen Ulrike Trybus, Stefan Klammer und Patrick Strobl, einen Rückenwind nach den letzten ÖVP-Wahlerfolgen zu spüren.

VPNÖ Ulrike Trybus

Wie schon bei den letzten Wahlen, setzt die ÖVP bei der Wahlwerbung wieder auf selbstgebastelte Landschaftselemente. Das größte davon steht in Pressbaum, ist 25 Meter lang und drei Meter hoch und ziert den Namen des dortigen Bürgermeisters Josef Schmidl-Haberleitner.