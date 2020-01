Bis 16 Uhr müssen die Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahlen heute an den Amtstafeln kundgemacht werden. Für die ÖVP werden diese einige neue Spitzenwerte bringen, betont Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: "Noch nie haben so viele Landsleute für die Volkspartei kandidiert, noch nie so viele Frauen, noch nie so viele Junge und noch nie hatten wir so viele Quereinsteiger wie heuer."

Insgesamt gehen in den 567 Gemeinden, in denen am 26. Jänner gewählt wird, 19.400 ÖVPler ins Rennen. "Das sind um 200 Kandidaten mehr als 2015", meint Ebner. Der Frauenanteil liegt diesmal bei 29 Prozent. 2015 waren 26 Prozent der Kandidaten weiblich.

Auch über eine Verjüngung der Kandidaten freut sich der Landesgeschäftsführer: Um Stimmen kämpfen - offiziell ab 7. Jänner - 4.650 Kandidatinnen und Kandidaten unter 35. "Damit zählen wir auch um 200 mehr unter 35-jährige als noch 2015", sagt Ebner.

37,5 Prozent der Menschen, die für die ÖVP antreten, machen das heuer übrigens zum ersten Mal: "Mehr und mehr Landsleute wollen sich politisch engagieren und das bei der Volkspartei. Jeder vierte Kandidat der Volkspartei war bisher noch nicht Parteimitglied und ist politischer Quereinsteiger“, betont der ÖVP-Landesgeschäftsführer, dass von Politikverdrossenheit nicht die Rede sein könne.

Die ÖVP stellt aktuell 434 Bürgermeister in Niederösterreich. Außerdem regiert sie in 16 der 20 Bezirkshauptstädte. Für Ebner ist das Ziel klar: "Wir wollen wieder deutlich die stärkste Kraft sein."