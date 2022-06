Neos suchen 100 Ideen für Niederösterreich

Werbung

Die Neos wollen sich laut Landessprecherin Indra Collini weniger mit der Vergangenheit, aber viel mehr mit der Zukunft beschäftigen.

„Anstatt der Landespolitik in Zeiten der Teuerung eine Bühne auf kostspieligen Festen zu geben, geht es uns Neos darum, Niederösterreich gemeinsam mit den Menschen nachhaltig weiterzuentwickeln. Und dafür braucht es die mutigen Visionen aller“, sagt Collini. Im Sommer will sich die Partei die Ideen nun online unter www.neos.eu/ZukunftNOE sowie bei einer Sommerfrische-Tour einholen. Einreichungen sind bis 31. August möglich. Geplant ist außerdem, die besten Ideen der Bürgerinnen und Bürger in das Programm der Neos einfließen zu lassen.

Neos touren durch die Gemeinden

Der erste Stopp der Tour wird am 3. Juli in Purkersdorf eingelegt. „Danach sind wir mit Eiswagen und Flyer in allen vier Vierteln unterwegs“, so Neos-Landesgeschäftsführer Benjamin Hubijar. Er ortet einen großen Gesprächsbedarf nach der Pandemie. „Die Menschen haben sich in den letzten beiden Jahren ein genaues Bild darübergemacht, was es in den Gemeinden braucht. Und gerade bei der Lösungskompetenz merken wir, dass die Bevölkerung oft sehr viel weiter ist als die Landesregierung“, meint Hubijar.

Die ersten drei Ideen hat die Partei bereits selbst geliefert: Eine Sommerschule in verschränkter Form mit Spiel, Spaß und Sport, ein Hinweisgeber-System und Ortskernmanager, die sich um Belebung dörflicher Zentren kümmern. In den nächsten zwei Monaten sollen noch weitere Ideen vorgestellt werden.