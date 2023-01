NEOS-Chefin: "Junge sollen auch mitgestalten dürfen"

Werbung

Im NÖ-Landtag sitzt keine Person unter 30 Jahren. Das sei, laut NEOS, Sinnbild einer “zukunftsvergessenen Politik des Landes”. So sei es auch nicht verwunderlich, dass sich junge Menschen in Niederösterreich nicht von der Politik vertreten und ernst genommen fühlen. Deswegen fordern die Pinken einen Generationenpakt, mit dem sich die niederösterreichische Politik parteiübergreifend zu drei Pfeilern verpflichtet: die Einführung eines Jugendrats, die gesetzliche Verankerung der Klimaneutralität bis 2040 und verbesserte Bildungschancen.

“Andere Parteien sehen alt aus” Collini

Die NEOS selbst wollen ein Zeichen setzen, in dem der 24-jährige Christoph Müller auf dem prominenten dritten Listenplatz in der NÖ-Landtagswahl antritt. NEOS-Landessprecherin Indra Collini erklärt, dass die anderen Parteien “dagegen alt aussehen”. Gegen eine Politik, die auf die jungen Menschen vergisst, soll ein Jugendrat nach dem Vorbild des Wiener Kinder- und Jugendparlaments helfen.

100 Menschen zwischen 16 und 30 Jahren sollen in dem Jugendrat Vorschläge für die Politik ausarbeiten, die anschließend im Landtag in Ausschüssen behandelt werden. Collini betont: “Wir Alten sollen den Jungen mit dem Jugendrat nicht nur den Kopf tätscheln, aber dann mit den Anträgen nix umsetzen. Sie sollen nicht nur mitreden dürfen, sondern auch mitmachen und mitgestalten.” So soll der Jugendrat umgekehrt auch alle Beschlüsse des Landtags auf ihre Zukunftsfitness prüfen.

Öffi-Ausbau und Berufsorientierung

Zu den anderen beiden Punkten des Generationenpakts nennt Christoph Müller konkrete Vorschläge. So soll der öffentliche Verkehr massiv ausgebaut werden. Das mit Zwettl und Waidhofen an der Thaya zwei NÖ-Bezirkshauptstädte nicht mit Personenzügen erreichbar sind, mache für Müller “den enormen Handlungsbedarf deutlich”. Außerdem soll in der Bildung ein Fokus auf praxisbezogene Berufsorientierung gelegt, und Schwerpunkte wie Soziales, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesetzt werden.

Collini und Müller räumten ein, dass es schwierig werden könnte, alle Parteien von dem Generationenpakt zu überzeugen. Für sie wäre es auch vorstellbar “Teile davon herauszupicken”, auf die sich dann alle einigen könnten — beispielsweise den Jugendrat. An den anderen Themen würden sie dann aber laut Collini weiter dranbleiben und “bohren, bohren, bohren”.