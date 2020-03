„Wir machen kein Volksbegehren um des Volksbegehrens willen, sondern um Veränderungen herbeizuführen“, sagt Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens.

Die erwünschten Veränderungen sollen durch konkrete Forderungen und präzise Handlungsaufträge herbeigeführt werden. Die Forderungen seien zum Teil bereits im Regierungsprogramm verankert, doch jetzt zählt die Umsetzung, so die Initiatoren.

Gefordert wird, dass Klimaschutz in der Verfassung festgeschrieben wird und es eine ökosoziale Steuerreform gibt. Klimaschädigende Subventionen sollen vollständig abgebaut

werden. Des Weiteren werden ein verbindliches CO2-Budget, eine flächendeckende Versorgung mit klimafreundlicher Mobilität und eine garantierte Finanzierung der Energiewende verlangt.

Damit ein Volksbegehren ins Parlament gelangt, müssen zwei Hürden überwunden werden. Nachdem es beim Bundesministerium für Inneres angemeldet wurde, geht es in die

erste Phase des Unterschriftensammelns, dem sogenannten „Einleitungsverfahren“. Im Einleitungsverfahren müssen mindestens 8.401 Unterstützungserklärungen gesammelt werden damit es in die nächste Phase geht. Das Klimavolksbegehren hat bereits in dieser Zeit über 114.000 Unterstützungserklärungen gesammelt. Davon kamen 23.649 aus Niederösterreich.

Einleitungsantrag eingereicht

Heute wurde der Einleitungsantrag beim Bundesministerium für Inneres eingebracht. Beim darauffolgenden Eintragungsverfahren müsste das Volksbegehren von insgesamt

100.000 Personen unterschrieben werden, damit es dem Nationalrat zur Behandlung weitergeleitet werden kann. Diese Hürde hat das Klimavolksbegehren bereits erreicht. Die mehr als 114.000 Unterstützungserklärungen werden im Eintragungsverfahren nämlich miteinbezogen.