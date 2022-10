Geplante Änderung des Raumordnungsgesetzes wurde verschoben

Werbung

Der für heute, Donnerstag, im niederösterreichischen Landtag geplante Beschluss einer Novelle des NÖ Raumordnungsgesetzes ist verschoben worden. Aus dem Landtagsklub der ÖVP hieß es dazu, dass ein entsprechender Antrag im Ausschuss eingebracht worden sei. Ein Sprecher des SPÖ-Klubs erklärt auf NÖN-Nachfrage, dass die Sozialdemokraten den Antrag erst gestern bekommen und deshalb um ein Verschieben ersucht haben. Man habe sich darauf geeinigt, die Novelle "im Sinne eines breiten Miteinanders im November zu diskutieren und dann zu beschließen", sagt die ÖVP zur APA.

Im Rahmen der nächsten Landtagssitzung am 17. November sollen dann Vereinfachungen bei der Modernisierung bestehender Windräder, dem sogenannten Repowering, auf den Weg gebracht werden. Ebenfalls mit der Novelle kommen sollen eine Verbesserung für die Bürgerbeteiligung sowie Erleichterungen für Photovoltaikanlagen von energieintensiven Wirtschaftsbetrieben. Mehr Infos gibt es hier.

Die am Dienstag präsentierten fünf Maßnahmen für mehr Energieunabhängigkeit im Bundesland - in den weiteren Ausbau von Windkraft und Photovoltaik fließen demnach 5,6 Milliarden Euro - wurden am Donnerstag im Landtag im Rahmen einer von der ÖVP beantragten Aktuellen Stunde thematisiert.