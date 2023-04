Neue Berufsgruppen sollen mehr Personal für Kindergärten bringen

Niederösterreich braucht bis 2027 2.350 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindergärten, um die von der ÖVP angekündigte und im November (ohne die FPÖ) vom Landtag beschlossene Kinderbetreuungsreform umzusetzen. Wie berichtet, soll damit nicht nur die Nachmittags- und Kleinkindbetreuung ausgebaut werden, sondern auch das Kindergarten-Eintrittsalter von 2,5 auf 2 Jahre gesenkt werden.

Seit dem Beschluss der Betreuungsreform wird von vielen Seiten davor gewarnt, dass unklar sei, woher die vielen zusätzlichen Arbeitskräfte kommen sollen. Auch ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger sprach heute in einer Pressekonferenz von einer „Mega-Herausforderung, die Kinderbetreuung in Zeiten des akuten Mitarbeitermangels so umfassend auszubauen“. Durch eine Änderung des NÖ Kindergartengesetzes erwartet er jedoch neue Möglichkeiten, um Personal zu finden bzw. den Bedarf mit internen Ressourcen decken zu können.

Bisher mussten Gruppenleitungen 40 Wochenstunden arbeiten, künftig nur noch 27

Konkret wollen ÖVP und FPÖ am Donnerstag im Landtag zwei Dinge beschließen: Künftig sollen auch Teilzeit-beschäftigte Pädagoginnen und Pädagogen mit mindestens 27 Wochen-Stunden eine Kindergartengruppe leiten können. Bisher musste eine Pädagogin dafür 40 Stunden angestellt sein oder die Gruppenleitung auf zwei Personen aufgeteilt werden („Job Sharing“). Als Nachteile erachtete man am Status quo im ÖVP-Klub, dass es teils schwierig sei, eine passende zweite Kollegin im Wunschkindergarten zu finden und dass viel Koordination zwischen den beiden Pädagoginnen nötig ist. Eine Teilzeit-Gruppenleiterin soll, laut dem Gesetzesvorschlag, 20 Bildungsstunden, 5 Vorbereitungsstunden und 2 Organisationsstunden haben. Sie soll so jeden Vormittag fix im Dienst sein. Das Delta auf 40 Stunden soll in erster Linie mit Elementarpädagoginnen und -pädagogen abgedeckt werden. Wenn keine verfügbar sind, können, wenn das Gesetz beschlossen wird, künftig pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden.

Das führt zum zweiten Teil der geplanten Gesetzesänderung. Damit werden zwei neue Personalarten im Landesdienst geschaffen: pädagogische Fachkräfte und pädagogisch-administrative Assistenz. Pädagogische Fachkräfte sollen die Zeit der Teilzeit-Gruppenleitungen aufwiegen und außerdem in den Erziehungs- und Betreuungsstunden, also am Nachmittag, die Kinderbetreuung übernehmen. Sie müssen mindestens die Ausbildung zur Kinderbetreuung absolviert haben, die aus rund 140 Theorie- und 36 Stunden Praktikum besteht, und eine höherwertige Basisausbildung vorweisen.

Das zweite neue Berufsbild, das geschaffen werden soll, ist das der pädagogisch-administrativen Assistenz. Sie sollen bei Verwaltungstätigkeiten zur Unterstützung der Kindergartenleitung bzw. der Zusatzpädagogin eingesetzt werden. Das kann Verwaltungspersonal sein, das eine pädagogische Zusatzausbildung (zum Beispiel jene zur Kinderbetreuerin) hat.

Grüne und NEOS fürchten Verringerung der Qualität

Ein Vorteil seien diese geplanten Neuerungen, laut Danninger, weil sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Pädagoginnen und Pädagogen verbessern. Die SPÖ wird dem Vorhaben im Landtag zustimmen. Auch der rote Gemeindevertreterverband (GVV) begrüßt die Neuerung. Gleichzeitig weist die SPÖ jedoch auf eine ihrer Kernforderungen hin: Sie verlangt neuerlich auch kostenlose Kinderbetreuung am Nachmittag.

Grüne und NEOS sehen die geplante Änderung hingegen kritisch. Die Grünen sprechen von einem „Notgesetz“, das die ÖVP nicht als solches zugebe. Sie werden die Änderung ablehnen. Die NEOS fürchten eine Qualitätsverschlechterung in der Betreuung. Sie wollen am morgigen Donnerstag zu diesem Thema auch zwei Anfragen an die ÖVP-Regierungsmitglieder Christiane Teschl-Hofmeister und Ludwig Schleritzko einbringen. Konkret wollen die Pinken von ihnen wissen, wie weit die Umsetzung der Kinderbetreuungsreform ist und wie sie im Budget verankert wurde. ÖVP-Klubobmann wiederholte am Donnerstag die Ankündigung, dass Land und Gemeinden dafür 750 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Ausschuss tagt erst am Donnerstag

Unklar ist bisher außerdem, ob es die geplante Gesetzesänderung überhaupt auf die Tagesordnung schafft. Dazu tagt am Donnerstag noch der zuständige Ausschuss. Im Falle eines Beschlusses, wird das Thema kurz vor der Sitzung noch auf die Tagesordnung gesetzt.