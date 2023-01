Grüne Krismer wurde von Flughafen Wien verklagt

Werbung

Gleichzeitig kritisierte sie, gemeinsam mit Susanne Heger von der Umweltschutzorganisation “Aviation Reset”, dass ein umstrittener Aktionär weitere Aktien übernehmen darf.

Helga Krismer kritisierte, dass die “Airports Group Europe”, die bereits 40 Prozent am Flughafen Wien-Schwechat hält, nun vom Wirtschaftsministerium die Erlaubnis bekam, weitere 9,99 Prozent der Aktien zu übernehmen. Hinter der Gruppe steckt laut Krismer und Heger ein intransparenter Fond auf den Cayman Islands.

Schon im vergangenen September sprach die Grüne Politikerin in dem Zusammenhang von “Geldwäsche” und davon, dass aus dem Geldtopf des karibischen Investors die dritte Piste des Flughafens finanziert werden solle. Die Flughafen Wien AG klagte dann im Oktober Helga Krismer und die Anwältin Susanne Heger. Ein Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft müsse klagen, wenn derart schwere Vorwürfe erhoben werden, hieß es dazu in einer schriftlichen Stellungnahme der Flughafen Wien AG. Der Prozess findet am 1. Februar in St. Pölten statt.

Krismer: “Riskante Einflussnahme”

Krismer wollte die Klage zunächst nicht öffentlich machen, da sie “darauf hoffte, dass die vielen Dokumente und Recherchen bei Wirtschaftsminister Kocher alle Register ziehen lassen.” Aus Enttäuschung darüber, dass Kocher (ÖVP) die erneuten Aktienkäufe unter Auflagen genehmigte, wählte sie jetzt den Weg an die Öffentlichkeit.

Foto: Max Ryba

Krismer und Hegner erklärten, sie “wollen keinen intransparenten Investor, der dann fast 50 Prozent Eigentum des Flughafens hält, und damit einen Teil der kritische Verkehrsinfrastruktur”. In diesem Zusammenhang kritisierte sie auch die Landesregierungen in Wien und NÖ, da sich die dortigen Landeshauptleute nicht genug darum gekümmert hätten, was mit dem Flughafen passiert. Sie sprach außerdem davon, dass Vorstand Günter Ofner “sie lieber klagen würde, statt Verantwortung zu übernehmen”.

Flughafen Aktionäre entscheiden über Angebot bis 8. Februar

Laut dem Flughafen Wien läuft der Kauf von Aktien einer börsennotierten Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots völlig außerhalb der Einflussmöglichkeit des Unternehmens ab. Außerdem habe laut Angaben des Flughafens eine vertiefte, strenge behördliche Prüfung des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschat im Rahmen des Investitionskontrollgesetzes stattgefunden.

Das Ministerium habe dabei den weiteren Erwerb von Aktien durch IFM nur unter strengen Auflagen genehmigt. Nach dieser Genehmigung haben nun die Aktionäre der Flughafen Wien AG noch bis 8. Februar Zeit, das Angebot zur Übernahme anzunehmen, oder abzulehnen.