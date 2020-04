Die Geräte werden einer Aussendung vom Mittwoch zufolge durch das Land bzw. Gemeinden angekauft, aus Schulbeständen zur Verfügung gestellt oder von Unternehmen gespendet.

Übergeben werden die Laptops an die betroffenen Kinder von den Schulen, betonten Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Bildungsdirektor Johann Heuras und NÖ Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl in einer gemeinsamen Aussendung. Bereits jetzt würden alle Schüler im Bundesland - auch wenn sie daheim sind - von ihren Lehrern über diverse Lernplattformen oder etwa via Telefon erreicht.

Hingewiesen wurde zudem darauf, dass alle Schüler "die mit dem Lernen von zu Hause aus nicht zurechtkommen, auch jederzeit in die Schule kommen" könnten.

Kritik kommt von der SPNÖ: Man habe einen entsprechenden Antrag bereits am 16. April eingebracht, welcher damals als „gesprochenes Verbrechen“ abgestempelt worden wäre. "Sechs Tage später kündigt die ÖVP NÖ an, den Antrag in etwas abgewandelter Form umzusetzen ", stellt Sebastian Thumpser, Pressesprecher im Landtagsklub der SPÖ NÖ, fest.

Die SPNÖ hatte beantragt, an den Pflichtschulen eine ausreichende, aus Landesmitteln finanzierte Anzahl an digitalen Endgeräten zur Verfügung zu stellen, damit jeder Schülerin und jedem Schüler ein solches Gerät leihweise verwenden kann und den Schülern auch die entsprechende Infrastruktur (ausreichendes Datenvolumen in entsprechender Geschwindigkeit, passende Software und auch Begleitangebote für Eltern) kostenfrei zur Verfügung zu stellen.