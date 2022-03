NÖ Generationenfonds erwirtschaftete wieder ein Plus

Der niederösterreichische Generationenfonds hat das Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende Oktober) mit einem Plus von 6,0 Prozent bzw. 147 Millionen Euro nach Kosten abgeschlossen. Für das Kalenderjahr 2021 ergab sich nach Angaben vom Donnerstag ein Plus von 4,7 Prozent (117,5 Millionen Euro nach Kosten). Corona-Impfstoffe und gezielte Investitionen hätten für einen wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt, der auch positive Auswirkungen auf die Kapitalmärkte habe, sagt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP)

Corona habe keine negativen Spuren in der Veranlagung hinterlassen, so der Landesrat. Mit einem Kapitalstock von 2,652 Milliarden Euro habe Generationenfonds sogar einen historischen Höchststand erreicht und liege damit deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. "Kein anderer vergleichbarer Fonds hat über die letzten Jahre mit weniger Risiko mehr verdient", so Schleritzko und unterstreicht das geltende Prinzip der Risikominimierung vor Ergebnismaximierung beim Generationenfonds. Im Geschäftsjahr 2021 wurden vom NÖ Generationenfonds keine Auszahlungen an das Landesbudget durchgeführt, somit konnten Reserven für die Zukunft aufgebaut werden.

Ertrag mit im Schnitt 2,8 Prozent über Zielvorgabe

In den vergangenen fünf Jahren betrug die Wertsteigerung der Veranlagung des NÖ Generationenfonds jährlich im Durchschnitt 2,8 Prozent (bei einem vom NÖ-Landtag festgelegten Ertragsziel von 1,5 bis 2,5 Prozent), in den abgelaufenen zehn Jahren 3,3 Prozent (Zielvorgabe 1,9 bis 2,9 Prozent). "Seit Beginn der Veranlagung vor 20 Jahren können wir eine Wertsteigerung von 1.470,7 Millionen Euro vermelden - das entspricht einer durchschnittlichen Verzinsung von 2,5 Prozent pro Jahr", rechnete Schleritzko vor.

Das Geschäftsjahr 2019/2020 war mit einem Minus von 1,2 Prozent bzw. 32,5 Millionen Euro abgeschlossen worden. Ziel des NÖ Generationenfonds ist es, auf lange Zeit laufend Erträge für bestimmte Sozialausgaben im Landesbudget zu erwirtschaften.

Ukraine-Krieg: Ausrichtung auf deutlich defensiveres Portfolio

Ein Ausblick birgt einmal mehr zahlreiche Risikofaktoren. Schleritzko sprach angesichts der Situation in der Ukraine von einer "unglaublichen Herausforderung" für Menschen, Wirtschaft und Kapitalmärkte weltweit. "Bei den aktuellen Verwerfungen am Kapitalmarkt hilft uns im Generationenfonds die grundsätzlich vorsichtige Ausrichtung der Veranlagung und zusätzlich haben wir aus Vorsichtsgründen bereits in der dritten Jänner-Woche risikoreduzierende Maßnahmen umgesetzt", hob der Geschäftsführer der Land Niederösterreich Finanz- u Beteiligungsmanagement GmbH (fibeg) Johannes Kern hervor. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen zählten etwa die Reduktion der Aktienquote bei gleichzeitiger Erhöhung der Liquidität im Portfolio für eine deutlich defensivere Ausrichtung.

Der Generationenfonds zeichne sich generell seit 2011 durch eine stabile, niedrige Volatilität, also Schwankungsbreite, bei gleichzeitiger sehr guter Performance aus, so der Fibeg-Geschäftsführer. Das Ertrags-Risikoverhältnis (Sharp Ratio) der NOE Fonds lag seit 31.12.2020 bei 2,3. "Ein Wert über 1 ist sehr gut", so Kern. Generell investiere man nicht in Rohstoffen bzw. CO2-intensive Branchen, in Atomkraft oder Hedge Fonds. "Wir verfolgen eine vorsichtige Investitions- und Nachhaltigkeitspolitik. Jeder der 25 Manager hat eigene Portfolio-Ziele und Schwerpunkte."

Für 2022 werde die Entwicklung des Generationenfonds sehr stark von der Situation in der Ukraine abhängen. Eine Prognose könne Kern nicht abgeben. "Man kann nur hoffen, dass sich das bald wieder entspannt." Das ursprünglich prognostiziertes Wirtschaftswachstum in der EU von 4 Prozent hält er für unrealistisch. "Im besten Fall sind es 1 bis 2 Prozent Wirtschaftswachstum und 6 Prozent Inflation im EU-Raum", so Kern. Die Preisexplosion auf den Erdölmärkten durch den Ukraine-Krieg habe zu einem ordentlichen Inflationsdruck geführt, der nicht nur an der Zapfsäule weiterhin spürbar sein wird.