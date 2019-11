Wildschwein darf bald mit Nachtzielhilfen gejagt werden .

Um Ausbreitung der Schweinepest zu verhindern, muss Schwarzwild-Population zurückgehen, sind sich ÖVP, SPÖ und FPÖ einig. In den kommenden Jahren soll deshalb die Verwendung von Nachtsichtgeräten und Lampen erlaubt werden. Das will der Landtag am Donnerstag beschließen.