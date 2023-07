Englisch kann nun an Mittelschulen reguläre Unterrichtssprache sein

Sport-, Geschichte- und Mathe-Unterricht in englischer Sprache – künftig ist das in den niederösterreichischen Mittelschulen möglich. Der Landtag hat dazu in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das Pflichtschulgesetz geändert.

SPÖ-Bildungssprecherin Elvira Schmidt lobt diese Änderung: „Wir fordern seit vielen Jahren, dass Mehrsprachigkeit bereits früh gefördert wird. Dass diese Möglichkeit nun im NÖ Pflichtschulgesetz verankert wird, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, meint sie und fordert gleichzeitig, dass künftig auch im Kindergarten vermehrte Sprachförderung passieren soll.

Debatte um „Deutsch-Pflicht“ kochte neu hoch

Die Debatte über die Gesetzesänderung nutzten die anderen Parteien jedoch auch, um ihre Kritik an der Forcierung von Deutsch als Pausen-Sprache anzubringen, die im schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen erwähnt ist. Schulen sollen die Regel, dass in den Pausen nur Deutsch gesprochen werden soll, freiwillig einführen können. Im Sinne der Sprachenvielfalt begrüße NEOS-Abgeordnete Indra Collini die Möglichkeit zu Englisch als Unterrichtssprache. Zugleich bewirke dieses Gesetz eine Wertung der Sprachen, demnach sei Englisch gut, Türkisch, Kroatisch und Arabisch aber nicht. „Fakt ist, Englisch zu lernen, ist ein Muss, Fakt ist aber auch: Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung“, meinte sie. Schmidt fragte provokant, ob auch Native Speaker zu Deutsch am Pausenhof gezwungen werden sollen.

FPÖ-Abgeordneter Michael Sommer meinte hingegen, eine gemeinsame Sprache sei das gemeinsame Zeichen eines Landes. Dazu zähle vor allem das Erlernen der Amtssprache Deutsch. Nur mit einer möglichst breiten Anwendung könne die Sprache bestmöglich erlernt werden. Daher sei es wichtig, Deutsch als Pausensprache einzuführen. Die Weltsprache sei Englisch, man setze mit dem neuen Gesetz Maßstäbe. ÖVP-Abgeordneter René Lobner betonte, dass eine gemeinsame Sprache verbinde.