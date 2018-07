120 Jahre alt, Baumängel, nicht barrierefrei und nicht genug Parkplätze – modernen Anforderungen entspricht das Gebäude, in dem das Service-Center der NÖ Gebietskrankenkasse in Horn untergebracht ist, nicht. Daher braucht es ein neues Service-Center.

Nach langer Suche wurde ein Grundstück gefunden und gekauft. Man hat investiert. Doch: „Da wir noch keine Bewilligung für den Bau haben, können wir nicht weiterplanen“, so Petra Zuser, Generaldirektor-Stellvertreterin der NÖ Gebietskrankenkasse und zuständig für Bauprojekte.

Grund dafür ist die Ausgabenbremse für die Sozialversicherung, die mit dem Erwachsenenschutzanpassungsgesetzes von ÖVP, FPÖ und Neos im Nationalrat beschlossen wurde. Für Sozialversicherungsträger bedeutet das: keine neuen Bau-Investitionen, neue Leiter und Chefärzte nur befristet bis Ende 2019 und finanzielle Grenzen bei Verträgen mit Ärzten.

Projekte in der Warteschleife

„Der Beschluss hat extrem viel Verunsicherung ausgelöst“, betont Alexander Biach, Vorsitzender des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger. Gesundheitsvorhaben, die vereinbart wurden, hingen in der Warteschleife.

Neben Horn gibt es andere Service-Center in Niederösterreich, die dringend neu gebaut werden müssten – oder generalsaniert. In Pöchlarn will die NÖGKK auf dem eigenen Areal ein neues Center errichten und steht kurz vor dem Bau. Zuser ist zuversichtlich, dass zumindest dieses Vorhaben umgesetzt werden kann. Wie auch der Bau in Gänserndorf, der im Frühling fertig wird. Was hingegen etwa in Neunkirchen und Waidhofen an der Ybbs, wo man noch auf Grundstücksuche ist, passieren wird, bleibt offen.

„Wir verlangen von unseren Ärzten und anderen Barrierefreiheit, dürfen diese Barrierefreiheit in unseren eigenen Häusern aber nicht mehr umsetzen“, kritisiert NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter. Ein Problem sei das vor allem für junge Mütter mit Kinderwagen, für behinderte, kranke und ältere Menschen.

Die NÖGKK befürchtet zudem eine Verschlechterung der Versorgung und des Service durch Befristungen bei neuem Personal.

"Wenn es weniger Leistungen geben wird, werden die Patienten das spüren"

Ebenfalls betroffen von der Gesetzesänderung sind Verträge. Das Gesetz gebe klar vor, so Biach, „dass bei Ärzteverträgen gewisse Grenzen nicht überschritten werden dürfen“.

Was es bedeuten würde? „Wenn es weniger Leistungen geben wird, werden die Patienten das spüren“, weiß NÖ-Ärztekammerpräsident Christoph Reisner. Die Frage sei aber, wie lange die aktuellen Rahmenbedingungen wirklich anhalten und ob sich so rasch Folgen bemerkbar machen. Immerhin: „Wenn es lange dauert, dann würde es im Widerspruch zu dem stehen, was die Ministerin gesagt hat: Dass ein neuer modernen Leistungskatalog erarbeitet werden soll.“

Patientenanwalt Gerald Bachinger glaubt allerdings nicht, dass die Gesetzesänderung Auswirkungen auf Patienten hat. Bei der Ausgabenbremse gehe es nur darum, dass kurz vor der Zusammenlegung nicht mehr ausgegeben werde. Kostensteigerungen würde es nach wie vor geben.

Die Kritik an der Gesetzesänderung geht aber weit über die Ausgabenbremse hinaus. „Die neuen Bestimmungen greifen tief in das Gestaltungsrecht der Selbstverwaltung der NÖGKK ein. Namhafte Expertinnen und Experten sind der Meinung, dass sie gegen die Verfassung verstoßen“, schrieben NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter und Generaldirektor Jan Pazourek in einem Brief an die zwölf Bundesräte aus NÖ und appellierten, dem Gesetz nicht zuzustimmen. Der Brief half nichts: Am Donnerstag ging das Gesetz durch. Auch eine Aktion von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, stellvertretende Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ, und Betriebsräten der NÖGKK in St. Pölten konnte daran nichts ändern.

"Ich bin überzeugt, dass unser Gesetz verfassungskonform ist"

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres hofft auf eine Rücknahme des Gesetzes. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian meint, dass es auf Verfassungsmäßigkeit geprüft werde. Beide rufen gemeinsam mit Biach zum Dialog mit der Regierung auf.

Eine Rücknahme des Gesetzes schließt FP-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein aus: „Ich bin überzeugt, dass unser Gesetz verfassungskonform ist.“ Man wolle weiße Elefanten im Rahmen der Personalbestellungen verhindern. Und: „Schreckensszenarien gibt es keine. Ich garantiere, dass die Patientenversorgung gesichert ist.“ Es werde keine Leistungskürzungen für Patienten geben.

Ab Anfang 2019 sollen Übergangsgremien etabliert werden, die über die zukünftigen Strukturen und Verträge entscheiden. Und die Bauprojekte? „Pöchlarn ist nicht in Gefahr“, zeigte sich VP-Bundesrätin Sonja Zwazl (auch im Vorstand der GKK) im Bundesrat überzeugt. Bei den anderen beschlossenen Baumaßnahmen gehe es um Barrierefreiheit. „Das müssen wir tun.“